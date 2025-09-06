  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۱۰

آب پایدار به ۷۰۰۰ نفر از جمعیت روستایی تفتان می‌رسد

آب پایدار به ۷۰۰۰ نفر از جمعیت روستایی تفتان می‌رسد

زاهدان - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان از پیشرفت ۹۰ درصدی مخزن ۳۰۰۰ متر مکعبی ذخیره آب شهر نوک‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد سرگلزایی صبح شنبه در جریان بازدید از پروژه‌های آبرسانی شهرستان تفتان با اشاره به اهمیت مخازن ذخیره آب گفت: مخزن ذخیره، یکی از اجزای مهم شبکه آبرسانی است که علاوه بر تأمین آب پایدار و فشار مناسب در شبکه، امکان پاسخگویی به شرایط اضطراری و پایداری خدمات را فراهم می‌سازد و تضمین می‌کند که مردم حتی در مواقع اوج مصرف یا بروز حوادث، به آب سالم و مطمئن دسترسی داشته باشند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان با اشاره به مخازن در دست ساخت شهرستان تفتان از جمله مخزن ۳۰۰۰ مترمکعبی شهر نوک‌آباد بیان کرد: این مخزن با تکمیل عملیات محوطه‌سازی، راه‌اندازی ایستگاه پمپاژ و تجهیز سیستم‌های تله‌متری وارد مدار بهره‌برداری خواهد شد.

وی گفت: با تکمیل مخزن ذخیره شهر نوک‌آباد، دو مخزن روستایی و نوسازی شبکه‌های داخلی امکان تأمین آب پایدار برای روستاهای اسکل‌آباد، دهپابید و کهنوک با جمعیت بالغ بر ۷۰۰۰ نفر فراهم خواهد شد.

وی با تاکید بر اهمیت تأمین آب در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای مردم، افزود: با توجه به فرسودگی شبکه توزیع این روستاها، آبرسانی اضطراری از طریق ایستگاه‌های برداشت عمومی انجام خواهد شد؛ اما اصلاح و بازسازی شبکه‌های داخلی نیز طراحی شده و پس از تأمین اعتبار اجرا خواهد شد تا آب به‌صورت پایدار و از طریق شبکه در منازل مردم جریان یابد.

این مقام مسئول ادامه داد: از مخزن نوک‌آباد خط انتقالی به طول ۱۰ کیلومتر برای آبرسانی به مخازن اسکل‌آباد و کهنوک پیش‌بینی شده که تاکنون ۸.۵ کیلومتر آن اجرا شده و تنها ۱.۵ کیلومتر باقی مانده است. با تکمیل این مسیر، پمپاژ آب از مخزن نوک‌آباد به سمت روستاهای هدف انجام و دسترسی مردم به آب سالم تسهیل خواهد شد.

به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان پیشرفت فیزیکی پروژه مخزن تاکنون به ۹۰ درصد رسیده و برای تکمیل بخش‌های پایانی شامل محوطه‌سازی، تجهیز ایستگاه پمپاژ و نصب سامانه‌های کنترلی، اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان نیاز است.

سرگلزایی خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از مخزن ۳۰۰۰ مترمکعبی نوک‌آباد، نقطه عطفی در ارتقای خدمات زیربنایی منطقه و گامی مؤثر در جهت رفع دغدغه مردم در حوزه آب شرب خواهد بود.

کد خبر 6581439

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها