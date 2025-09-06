به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد سرگلزایی صبح شنبه در جریان بازدید از پروژه‌های آبرسانی شهرستان تفتان با اشاره به اهمیت مخازن ذخیره آب گفت: مخزن ذخیره، یکی از اجزای مهم شبکه آبرسانی است که علاوه بر تأمین آب پایدار و فشار مناسب در شبکه، امکان پاسخگویی به شرایط اضطراری و پایداری خدمات را فراهم می‌سازد و تضمین می‌کند که مردم حتی در مواقع اوج مصرف یا بروز حوادث، به آب سالم و مطمئن دسترسی داشته باشند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان با اشاره به مخازن در دست ساخت شهرستان تفتان از جمله مخزن ۳۰۰۰ مترمکعبی شهر نوک‌آباد بیان کرد: این مخزن با تکمیل عملیات محوطه‌سازی، راه‌اندازی ایستگاه پمپاژ و تجهیز سیستم‌های تله‌متری وارد مدار بهره‌برداری خواهد شد.

وی گفت: با تکمیل مخزن ذخیره شهر نوک‌آباد، دو مخزن روستایی و نوسازی شبکه‌های داخلی امکان تأمین آب پایدار برای روستاهای اسکل‌آباد، دهپابید و کهنوک با جمعیت بالغ بر ۷۰۰۰ نفر فراهم خواهد شد.

وی با تاکید بر اهمیت تأمین آب در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای مردم، افزود: با توجه به فرسودگی شبکه توزیع این روستاها، آبرسانی اضطراری از طریق ایستگاه‌های برداشت عمومی انجام خواهد شد؛ اما اصلاح و بازسازی شبکه‌های داخلی نیز طراحی شده و پس از تأمین اعتبار اجرا خواهد شد تا آب به‌صورت پایدار و از طریق شبکه در منازل مردم جریان یابد.

این مقام مسئول ادامه داد: از مخزن نوک‌آباد خط انتقالی به طول ۱۰ کیلومتر برای آبرسانی به مخازن اسکل‌آباد و کهنوک پیش‌بینی شده که تاکنون ۸.۵ کیلومتر آن اجرا شده و تنها ۱.۵ کیلومتر باقی مانده است. با تکمیل این مسیر، پمپاژ آب از مخزن نوک‌آباد به سمت روستاهای هدف انجام و دسترسی مردم به آب سالم تسهیل خواهد شد.

به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان پیشرفت فیزیکی پروژه مخزن تاکنون به ۹۰ درصد رسیده و برای تکمیل بخش‌های پایانی شامل محوطه‌سازی، تجهیز ایستگاه پمپاژ و نصب سامانه‌های کنترلی، اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان نیاز است.

سرگلزایی خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از مخزن ۳۰۰۰ مترمکعبی نوک‌آباد، نقطه عطفی در ارتقای خدمات زیربنایی منطقه و گامی مؤثر در جهت رفع دغدغه مردم در حوزه آب شرب خواهد بود.