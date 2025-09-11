تمرین وحدت اقوام در هفته وحدت با «ایران عزیز»

خبرگزاری مهر - گروه جامعه: جنگ ۱۲ روزه تبدیل به نقطه اوج تجلی اتحاد و همدلی مردم ایران شد؛ در این ایام صحنه‌های زیادی از چشم‌ها گذشت و اتفاقات مختلفی دیده شد که همگی گویای یک واقعیت بودند؛ مردم کشورمان روی یک نام حساس‌اند و آن هم «ایران» است.

وقتی از ایران نام می‌بریم، از یک جغرافیای منحصر به فرد صحبت می‌کنیم؛ نقشه گربه‌ای شکل کشورمان، رنگین کمانی خوش رنگ و زیبا از اقوام مختلفی است که با لهجه و گویش، آداب و رسوم و فرهنگ متنوع خود در کنار هم زندگی می‌کنند و این ترکیب آسمان آبی رنگ، ایران عزیز را شکل داده است. کمتر سرزمینی را می‌توان پیدا کرد که این حجم از تنوع از اقوام مختلف را در خود جای داده باشد و آنان در کنار هم به زیبایی همزیستی مسالمت‌آمیز را به منصه ظهور بکشانند. پس ایران ما به اقوام خود از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب افتخار می‌کند و آنها را پاس می‌دارد.

۱۷ ربیع الاول ۱۴۴۷ هجری قمری، مصادف با یک هزار و پانصدمین زادروز پیامبر اسلام، حضرت محمد مصطفی است؛ پیامبری که مشهورترین لقبش در میان همه مذاهب، «رحمت للعالمین» است و پس از خداوند و قرآن، مظهر وحدت در بین مسلمانان است. این زادروز فرخنده و این مناسبت تکرار نشدنی، فرصت خوبی برای تمرین دوباره وحدت در ایران اسلامی است.

این روزها جشن بزرگ «ایران عزیز» در پارک چیتگر و بر فراز دریاچه شهدای خلیج فارس برگزار می‌شود؛ جشنواره‌ای برای یادآوری دوباره ضرورت وحدت که با حضور اقوام مختلف کشورمان رنگ و بوی خاصی به خود گرفته است. انتخاب دریاچه شهدای خلیج فارس برای برگزاری این رویداد، معنا و مفهوم خاصی دارد، چرا که همه ایران به شهدای خود افتخار می‌کند و از سویی دیگر نام زیبای «خلیج فارس» یکی از اصلی‌ترین کلیدواژه‌های وحدت آفرینی در بین همه ایرانیان است.

جشنواره ایران عزیز از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است و تلاش شده تا برنامه‌های فرهنگی هنری برای همه گروه‌های سنی طراحی شود. از یکسو غرفه‌های اقوام در بخش کناری دریاچه جانمایی شده و میزبان گروه‌های مختلف از شهرهای مختلف است. اقوام ایرانی با لباس‌های خاص خود غرفه‌هایشان را به زیبایی تزئین کرده و علاوه بر عرضه سوغاتی‌ها و خوراکی‌های شهر خود، به اجرای برنامه‌های فرهنگی آئینی می‌پردازند. اجرای موسیقی محلی، نمایش‌های سنتی آئینی، شعرخوانی و سرود با گویش‌های محلی از جمله برنامه‌های اقوام مختلفی است که در جشنواره ایران عزیز حضور پیدا کرده‌اند.

«ایران عزیز» نماد وحدت ملی و جشن نشاط مردم تهران است

محمدباقر اعلمی، سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، درباره این جشنواره به خبرنگار مهر، گفت: ایران زمانی مقتدر است که همه قومیت‌ها در کنار یکدیگر و ذیل پرچم جمهوری اسلامی ایران گرد هم آیند و این جشن نمادی از همین وحدت ملی است.

وی علت انتخاب نام «ایران عزیز» را حضور همه اقوام و استان‌های مختلف کشور عنوان کرد.

اعلمی درباره تنوع برنامه‌ها در این رویداد گفت: در این مراسم برنامه‌های متعددی با حضور هنرمندان سرشناس و محبوب اجرا می‌شود. همچنین بازارچه‌های محلی، نمایش سنت‌ها و آئین‌های اقوام مختلف و حضور هنرمندان و گروه‌های فرهنگی از استان‌های ایران عزیز از دیگر بخش‌های این جشن بزرگ است.

همچنین هر شب یک شگفتانه ویژه برای مخاطبان در نظر گرفته شده تا شور و هیجان جشن دوچندان شود.

اعلمی ابراز امیدواری کرد: در اعیاد و مناسبت‌های پیش‌رو نیز برنامه‌های مشابهی در سطح شهر برگزار شود.

فضایی برای شادی کودکان و نوجوانان در بوستان چیتگر

بخش دیگری از فضای جشنواره اختصاص به کودکان و نوجوانان دارد. ایستگاه اردوبازی و شهربازی نوجوانان در گوشه‌ای از پارک میزبان خانواده‌هایی است که با فرزندان خود به اینجا آمده‌اند و قصد دارند دقایقی از حضورشان را به فعالیت‌های ورزشی، بازی و سرگرمی اختصاص بدهند.

شیخ میرزایی مسئول غرفه اردوبازی گفت:: دوست داریم تجربه متفاوتی را در جشن وحدت ایران عزیز برای کودکان و نوجوانان رقم بزنیم و به همین دلیل فضایی برای بازی و سرگرمی آنان فراهم شده است. ایستگاه بازی بچه‌ها به گونه‌ای طراحی شده است که فضای بازی کودکان با نوجوانان مجزا باشد تا هر گروه بتوانند با هم سن و سالان خود بازی کنند.

وی ادامه داد: در غرفه مخصوص به نوجوانان، فعالیت‌های حرکتی ورزشی، بازی‌های فکری و بازی‌های توپی طراحی شده است که از آن جمله می‌توان به فوتبال دستی، طناب کشی و … اشاره کرد. در غرفه کودکان هم تلاش کردیم با استفاده از هنر اوریگامی و نقاشی مفاهیمی ابتدایی متناسب با فهم کودکان را در موضوع پیامبر گرامی اسلام به بچه‌ها آموزش بدهیم.

علاوه بر فضای بازی کودکان، استیج بزرگ جشن ایران بر روی دریاچه شهدای خلیج فارس برپا شده و هر شب میزبان جمع زیادی از شهروندانی است که خود را به بوستان چیتگر می‌رسانند. اجرای سرود زیبای «ای ایران» ۱۵۰۰ نفره یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های هرشب است که نام ایران را طنین‌انداز می‌کند.

علاوه بر این اجرای گروه‌های هنری، استندآپ کمدی و نمایش طنز به همراه اجرای موسیقی توسط خوانندگان هر شب تدارک دیده شده است. تاکنون خوانندگان نام آشنایی همچون سالار عقیلی، امید حاجیلی، گروه نوتاش و دیگر گروه‌های محلی روی این استیج رفته‌اند.

فرهنگ ایرانی، نخ تسبیحی برای وحدت اقوام است و به عبارت دیگر می‌توان گفت این فرهنگ ایرانی است که توانسته اقوام گوناگون در کشورمان را کنار هم نگه دارد. در این بین عنصر وحدت بیش از هر چیز دیگری به چشم می‌آید.

جشنواره ایران عزیز تا ۲۱ شهریور ماه ادامه دارد و هر شب از ساعت ۱۷ الی ۲۳ میزبان شهروندان تهرانی خواهد بود.