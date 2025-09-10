ضرورت تدوین سند جامع برای توسعه صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری عصر چهارشنبه در دیدار با مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با اشاره به پیشینه تاریخی و جایگاه ویژه این استان در حوزه تجارت دریایی گفت: استان بوشهر از دیرباز در حوزه تجارت دریایی در ایران و حتی در منطقه خلیج فارس شاخص بوده و ارتباطات تجاری با کشورهای مختلف از جمله هند، پاکستان، عمان، چین و زنگبار در منابع تاریخی ذکر شده است.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با بیان اینکه اتاق بازرگانی بوشهر یکی از قدیمیترین اتاقهای کشور است، افزود: تجار و اصناف استان همواره در عرصههای اقتصادی نقش مؤثری داشتهاند و امروز نیز باید این ظرفیت در جهت توسعه تجارت و صنعت به کار گرفته شود.
آیتالله صفایی بوشهری با تأکید بر ظرفیتهای معدنی و انرژی استان خاطرنشان کرد: بوشهر علاوه بر موقعیت ممتاز تجاری، از ذخایر مهم معدنی و انرژی نیز برخوردار است و یکی از شاخههای مهم توسعه استان، صنعت، معدن و تجارت است.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر در ادامه با اشاره به تحولات صورتگرفته در سالهای اخیر اظهار داشت: گرچه گامهای مثبتی برداشته شده اما هنوز تحول شایسته در حوزه تجارت و صنعت استان محقق نشده و نیازمند نگاه جدیتر در سطح ملی هستیم.
آیتالله صفایی بوشهری بر ضرورت تدوین یک سند جامع برای توسعه صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد و گفت: اگر این سند نباشد، هر مدیری که میآید تنها اقدامی مقطعی انجام میدهد و نتیجه آن ساختاری ناپایدار خواهد بود، باید چشماندازی روشن برای استان ترسیم شود تا مسیر آینده مشخص باشد.
وی با اشاره به ظرفیتهای معدنی، انرژی و تجاری استان خاطرنشان کرد: اکنون تکلیف بسیاری از معادن و صنایع مشخص نیست و خامفروشی در حال انجام است، باید نشستهای علمی و پژوهشی با حضور نخبگان تشکیل شود تا سندی جامع تهیه شود که الگوی ملی نیز قرار گیرد.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه صنایع بزرگ میتوانند هم درآمدزا و هم اشتغالزا باشند، اظهار داشت: استان بوشهر نیازمند سرمایهگذاری در صنایع سنگین و استراتژیک نظیر فولاد و خودروسازی است.
وی اضافه کرد: موقعیت جغرافیایی استان و دسترسی به دریا امکان انتقال و صادرات محصولات را بسیار آسان میکند، همانطور که کشورهای صنعتی مانند ژاپن و کره جنوبی از این ظرفیت استفاده کردهاند.
روند جذب سرمایهگذاری تسهیل شود
وی اضافه کرد: متأسفانه برخی سرمایهگذاران برای ورود به استان با موانع جدی مواجه میشوند و این مسأله فرصتهای توسعه را از بین میبرد. باید روند جذب سرمایهگذاری تسهیل شود تا استان بتواند جایگاه واقعی خود را در حوزه صنعت و تجارت پیدا کند.
آیتالله صفایی بوشهری همچنین به عدم توازن توسعه در استان اشاره کرد و گفت: در حالی که جنوب استان از توسعه صنعتی برخوردار است، مناطق شمالی با وجود ظرفیتهای بالا محروم ماندهاند. این وضعیت باعث مهاجرت و ایجاد مشکلات اجتماعی و اقتصادی شده و باید با برنامهریزی متوازن اصلاح شود.
وی با اشاره به لزوم تعیین تکلیف منطقه آزاد بوشهر خاطرنشان کرد: سالهاست بحث منطقه آزاد بوشهر مطرح است، اما مشکلات و اختلافات مانع از تحقق آن شده و مردم آثار و برکات آن را مشاهده نکردهاند. ضروری است این موضوع هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود.
عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر لزوم ضابطهمند شدن ارتباطات تجاری خارجی گفت: اکنون هر تاجر به صورت فردی فعالیت میکند در حالیکه باید تفاهمنامههای مشخص با کشورهایی همچون قطر، امارات و عمان تنظیم و مناطق تجاری مشترک ایجاد شود.
وی با اشاره به توسعه سواحل مکران هشدار داد: اگر تجارت در مکران فعال شود، بوشهر و خوزستان دچار بحران خواهند شد، بنابراین ضروری است برخی کالاهای استراتژیک به صورت انحصاری به نام بوشهر ثبت و تجارت تخصصی استان در این زمینه تقویت شود.
آیتالله صفایی بوشهری همچنین ایجاد مجتمعهای صنعتی تخصصی از جمله شهرک صنعتی خرما را ضروری دانست و افزود: اگر صنایع تبدیلی خرما در بوشهر فعال نشود، محصول استان به صورت خام به سایر مناطق منتقل و ارزشافزوده آن نصیب استانهای دیگر میشود.
وی با بیان اینکه بوشهر سهم بالایی در تولید ناخالص ملی دارد اما گردش مالی آن در استان ضعیف است، اظهار داشت: در حالی که استان درآمدزاست، جیب تجار و مردم خالی است و منابع مالی به استانهای دیگر منتقل میشود. باید تصمیمات قاطع برای اصلاح این وضعیت گرفته شود.
نماینده ولی فقیه در بوشهر خاطرنشان کرد: استان بوشهر با ظرفیتهای گسترده تجاری، صنعتی و معدنی نیازمند یک سند جامع و بهروز است تا تکلیف توسعه در بخشهای مختلف روشن شود. تنها با چنین برنامهای میتوان از پراکندگی اقدامات جلوگیری کرد و آیندهای روشن برای استان رقم زد.
