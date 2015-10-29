آمار بیکاری بوشهر متناسب با جایگاه صنعتی این استان نیست

به گارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری پنجشنبهشب در نشست با وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بوشهر یک استان مهم و استراتژیک است، اظهار داشت: جهان آینده، جهانی فوق صنعتی است و صنعت نیز در استان بوشهر حرف اول را میزند و ظرفیتهای عظیمی نیز وجود دارد.
وی با بیان اینکه اگر ما از الان مدیریت در عرصه تولید نداشته باشیم، قطعا آینده از آن ما نخواهد بود، افزود: کشوری در سطح بینالملل رشد پیدا میکند که دارای برنامهای مدون و همگام با حرکت جهان باشد و این مهم مگر با تدوین برنامهای دقیق و مدیریتی راهبردی میسر نمیشود.
امام جمعه بوشهر با بیان اینکه موقعیت جغرافیایی کشور ما بسیار ویژه است، افزود: کشور ما با برخورداری از ظرفیتهای عظیم در حوزه مواد اولیه به ویژه انرژی، کشاورزی، شیلات و ترانزیت اقتصادی میتواند جایگاه ویژهای در منطقه داشته باشد.
صفایی بوشهری با اشاره به اینکه صنایع دریایی در بوشهر رشد خوبی داشته اما باید گسترش بیشتری پیدا کند، خاطرنشان کرد: استان بوشهر نیز از نظر دارا بودن ظرفیتهای مختلف نفت، گاز، شیلات و کمرگ از ظرفیتهای بالایی برخوردار است.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر افزود: عرصه صنعت و تجارت پیوندی دارد که اگر این پیوند موجب عنایت نیروها قرار گیرد، میتوانند یک کشور را بالنده سازد و در عرصه جهانی اقتدار ایجاد کند.
وی به ضرورت سند آمایش صنعت در کشور اشاره کرد و در ادامه بیان کرد: باید با استفاده از کارشناسان منطقهای، استانی و ملی ظرفیتها شناخته شود تا با شیوه صحیح حرکت رو به جلو داشته باشد.
آیتالله صفایی بوشهری افزود: کشور ایران تنفس اقتصاد جغرافیایی در منطقه است که با نیروهای انسانی کارآمد، در جهان آینده که جهان تجارت و صنعت است موفق شود.
وی ادامه داد: استان بوشهر در عرصه صنعت، معدن و تجارت تاریخ بلندی دارد، اما در شرایطی دچار بحران شد، و اکنون ظرفیت آغاز با شیوه علمی تر و سرعتی تر را دارد.
امام جمعه بوشهر به آمار نامناسب بیکاری استان بوشهر در کشور اشاره کرد و گفت: این آمار در شان مردم استان با این میزان ظرفیت نیست.
