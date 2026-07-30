به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری بعد از ظهر پنجشنبه در نشست با اعضای هیئتمدیره منطقه آزاد بوشهر، با تأکید بر ضرورت تدوین چشماندازی بلندمدت برای منطقه آزاد بوشهر، گفت: توسعه زیرساختهای حملونقل، تخصصیسازی فعالیتهای بندری، تعریف مگاپروژهها و بهرهگیری از ظرفیتهای ژئوپلیتیکی، لازمه تبدیل منطقه آزاد بوشهر به جایگاهی در تراز ملی و بینالمللی است.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه بوشهر اظهار کرد: بوشهر پیش از دوره نادرشاه نیز از جایگاه اقتصادی برخوردار بود و در زمان نادرشاه، علاوه بر ظرفیتهای اقتصادی، نقش نظامی این بندر نیز پررنگ شد.
وی با اشاره به تحولات منطقهای افزود: امروز با توجه به توسعه سواحل مکران، بوشهر در شرایطی راهبردی قرار گرفته و در صورت بیتوجهی، با خطر کاهش نقش اقتصادی خود مواجه خواهد شد.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با اشاره به پیشنهاد خود برای ایجاد مسیر ریلی خلیج فارس از مکران تا لاذقیه از طریق بوشهر، تصریح کرد: عبور این خط ریلی از بوشهر میتواند جایگاه ترانزیتی استان را به شکل چشمگیری ارتقا دهد.
تاکید بر تخصصیسازی فعالیتهای بندر بوشهر
آیتالله صفایی بوشهری بر تخصصیسازی فعالیتهای بندر بوشهر تأکید کرد و گفت: بوشهر باید در حوزههایی مانند واردات گوشت و مواد غذایی به یک هاب تخصصی تبدیل شود؛ در غیر این صورت، منطقه آزاد بوشهر ممکن است در آینده با چالشهایی روبهرو شود.
وی همچنین خواستار ایجاد مشوقها و تخفیفهای ویژه برای بازرگانان، توسعه حملونقل ریلی، مطالعه اجرای تونل زیرآبی بوشهر به قطر و تقویت زیرساختهای مکمل از جمله فرودگاه کوچک و تاکسیهای هوایی شد.
امام جمعه بوشهر با تأکید بر لزوم بهرهگیری از موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی و امنیتی استان، گفت: روابط عمومی و بخش بازرگانی منطقه آزاد باید در سطوح منطقهای، ملی و جهانی ارتباطات مؤثری برقرار کنند تا ظرفیتهای بوشهر بهدرستی معرفی شود.
وی با بیان اینکه منطقه آزاد بوشهر باید در تراز استانداردهای جهانی طراحی و اجرا شود، افزود: این منطقه باید با هویت ایرانی ـ اسلامی شکل گیرد و زمینه بهرهمندی مردم استان و ملت ایران، بهویژه از طریق ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری و اولویت دادن به سرمایهگذاران بومی، فراهم شود.
آیتالله صفایی بوشهری همچنین با اشاره به اهمیت مسئولیتهای اجتماعی، بر حمایت ویژه از ساکنان مناطق همجوار منطقه آزاد تأکید کرد و گفت: از هماکنون باید آینده منطقه آزاد بوشهر ترسیم و چند مگاپروژه متناسب با ظرفیتهای استان تعریف شود.
وی در پایان، تدوین پیوست فرهنگی حرفهای را از الزامات توسعه منطقه آزاد دانست و خاطرنشان کرد: همگنی منطقه آزاد با فرهنگ بومی و ارتقای فرهنگی محیط پیرامونی باید به عنوان یکی از اصول اساسی در برنامهریزیها مورد توجه قرار گیرد.
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