آذربایجان غربی رنگین کمان وحدت اقوام؛ برگزاری جشن های هفته وحدت

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: آذربایجان غربی در بین استان‌های کشور نماد وحدت و همدلی میان اقوام و مذاهب مختلف است، نمادی از وحدت غیور مردان و شیرزنان شیعه و سنی، آشوری و ارمنی در ایران اسلامی که سال‌های طولانی با صلح و صفا در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و امروز در سالروز میلاد نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) بار دیگر همدلی و اتحاد بیش از پیش به نمایش گذاشته شده است.

جمعیت آذربایجان غربی به ویژه در جنوب این استان همانند چند استان دیگر کشور تلفیقی از مردم شیعه و سنی بوده که همه ساله با شور و شوق فراوان به استقبال هفته وحدت رفته و برگزاری جشن‌های ویژه هفته وحدت با حضور برادران اهل سنت و شیعه در کنار هم بار دیگر وحدت و یکپارچگی مسلمان را به تصویر می‌کشد.

وحدت و برادری یکی از زیباترین واژه‌ها و ارمغان پیامبر رحمت برای جوامع بشری است و وحدت مسلمانان مانند چتری از رحمت خداوند بر سر امت اسلام است که از بین برنده کینه‌ها و خودخواهی‌ها و موجب صفای قلوب خواهد بود امروز ضرورت حفظ وحدت بیش از هر زمانی است.

از دیشب سراسر شهرها و روستاهای آذربایجان غربی به استقبال روز میلاد پیامبر اسلام رفته و با برپایی مجالس جشن و شادمانی ارادت خود را به نبی مکرم اسلام و خاندان عصمت و طهارت (ع) به نمایش گذاشتند.

امروز چهارشنبه نیز از ساعات اولیه صبح در مساجد، تکایا، امامزادگان، حسینیه‌ها و محلات و حتی منازل به میمنت این روز خجسته جشن شادی پرپا شده است. توزیع و پخش شیرینی و شربت در میان مردم و به سرنشینان خودروها از جلوه‌های زیبای جشن سالروز میلاد حضرت ختمی مرتبت است همچنین برخی از زوج‌ها نیز امروز را برای آغاز زندگی و جشن خود انتخاب کرده اند تا زندگی پر برکت و توام با معنویتی داشته باشند.

مدیحه سرایی، سخنرانی و برنامه‌های شاد و متنوع در اکثر نقاط استان به این روز مبارک صفایی دیگر داده است. در فضای مجازی نیز اقشار مختلف مردم از روز گذشته پیام‌های تبریک با مضامین مختلف ارسال کرده و به این طریق عشق و ارادت خود را به پیامبر اعظم و امام صادق (ع) نشان داده اند.

جشن‌های میلاد حضرت محمد مصطفی (ص) ار روزهای گذشته این هفته در آذربایجان غربی آغاز شده و برادران اهل تسنن در شهرهای جنوبی این استان با برگزاری آیین‌های مولودی خوانی، دف نوازی سالروز میلاد پیامبر بزرگوار اسلام (ص) و هفته وحدت را جشن گرفتند.

صداقت و امانت داری پیامبر (ص) چراغ راه مقابله با بحران‌ها و دشمنی هاست

نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ویژگی‌های بارز حضرت محمد (ص)، صداقت و امانت‌داری را دو عامل اصلی انتخاب ایشان به پیامبری دانست و تأکید کرد: این ارزش‌ها همچنان امروز برای ملت ایران چراغ راه در مقابله با بحران‌ها و دشمنی‌هاست.

آیت الله عسگردیرباز با اشاره به دوران کودکی پیامبر (ص) بیان کرد: پیامبر اسلام، حضرت محمد مصطفی (ص)، ۱۵۰۰ سال پیش در سرزمین حجاز متولد شدند. ایشان پدرشان عبدالله را در کودکی از دست دادند، مادرشان آمنه نیز به زودی رحلت کرد و پس از آن تحت سرپرستی پدربزرگ و سپس عموهایشان قرار گرفتند. زندگی ایشان سراسر آزمون و سختی بود، اما همین دوران نشان از ویژگی‌های ممتاز و منحصر به فرد ایشان داشت.

وی خلق و خوی زیبای پیامبر اسلام را یکی از عوامل مهم موفقیت آن حضرت در تبلیغ رسالت خویش عنوان کرد و گفت: آن حضرت به واسطه این خلق و خوی پسندیده توانست محبوب قلب‌ها شده و برآنها حکومت کند.

نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه بشر امروز بیش از هر زمان دیگری به الگویی نیاز دارد که او را به سمت تعالی سوق دهد و آن الگو پیامبر بزرگوار اسلام است، ادامه داد: شناخت ماهیت حرکت و دعوت و رفتار و کردار پیامبر اسلام (ص) در همه جهات برای همگان ضروری است.

آیت الله دیرباز گفت: امروز ملت‌های جهان در برابر پیام بزرگ پیامبر اسلام (ص) سرتعظیم فرود آورده اند و از راه و سیره او پیروی کرده و راه نجات خود از چنگال ستمگران زمان را تمسک به سیره او می‌دانند.

وحدت یک امر واجب و ضروری برای امت اسلام است

امام جمعه چالدران با بیان این که رضایت و برکات الهی بر امت اسلامی و ملت‌های مسلمان در وحدت امت است، گفت: دشمن از اتحاد و انسجام مسلمانان هراس دارد و لذا تمام تلاش و توان خود را برای بر هم زدن وحدت امت به کار گرفته است.

حجت الاسلام سیفعلی محمدزاده روز چهارشنبه در نشست هم اندیشی علمای شیعه و اهل سنت چالدران که به مناسبت هفته وحدت و میلاد پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی (ص) در حسینیه امام خمینی (ره) سپاه چالدران برگزاربرگزار شد، با تبریک ولات نبی مکرم اسلام امام صادق (ع)، وحدت یک امر واجب و ضروری برای امت اسلام دانست و اظهار داشت: بعضی از عبادت‌ها مثل اعمال حج با وحدت محقق می‌شود و وحدت یکی از بزرگترین مأموریت‌های تمام انبیا بوده و خداوند متعال در وحدت همه نعمت‌ها و قدرت‌ها را قرار داده است.

امام جمعه چالدران با بیان این که رضایت و برکات الهی بر امت اسلامی و ملت‌های مسلمان در وحدت امت است، افزود: دشمن از اتحاد و انسجام مسلمانان هراس دارد و لذا تمام تلاش و توان خود را برای بر هم زدن وحدت امت به کار گرفته است تا به تفرقه اندازی در بین اقوام و مذاهب اسلامی به خواسته خود که چپاول کشورهای اسلامی و از بین بردن اسلام است، دست یابد.

وی خاطرنشان کرد: ایران اسلامی در جنگ تحمیلی هشت سال دفاع مقدس و ۱۲ روزه با همدلی و اتحاد همه ادیان و مذاهب به پیروزی رسیدو باید این را به درستی برای نسل جدید و آیندگان روایت کرد.

حجت الاسلام محمدزاده گفت: آن چه موجب موفقیت‌های دفاعی و علمی ایران اسلامی شده، وحدت و همدلی بین مردم ایران بوده است و همین همدلی موجب شده است دشمن از وجود جمهوری اسلامی ایران به شدت احساس خطر کند.

اخلاق و سیره پیامبر اسلام (ص) را محور قرار داده و از آن تبعیت کنیم

امام جمعه اهل سنت ارومیه با بیان اینکه خداوند متعال پیامبر اسلام (ص) را اسوه حسنه معرفی کرده است، گفت: شخصیت پیامبر اسلام (ص) قابل وصف با قلم و زبان نیست و خداوند متعال او را برای عالمیان رحمت معرفی کرده است.

ماموستا مامدکلشی نژاد اظهار کرد: سعه صدر، اخلاق نیکو و امانت داری آن حضرت باعث شد تا در عصر جاهلیت مردم شیفته او شده و به اسلام ایمان بیاورند و پیرو قرآن قرار گیرند.

امام جمعه اهل سنت ارومیه گفت: اگر دنبال جامعه ایده ال توام با اخلاق والای انسانی و آرامش هستیم، باید اخلاق و سیره پیامبر اسلام (ص) را محور قرار داده و از آن تبعیت کنیم.

ماموستا کلشی نژاد افزود: در طول تاریخ استعمار تلاش داشته است تا اجازه ندهد اسلام قد علم کند اما با وجود اسلام مسیر خود را ادامه داده است و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این دشمنی‌ها شدت گرفت اما وحدت اقوام و ادیان نقشه‌های دشمنان را خنثی کرد.

وی افزود: بعد از شهادت شهید سلیمانی و همراهان ایشان، رایزنی‌های مختلفی برای تنش زدایی شروع شد و دشمن جنگ ترکیبی را برای از بین بردن وحدت شیعه و اهل سنت شروع کرد و در سوریه و عراق ۱۲۰ گروه با هدف ایجاد ناامنی و تسلط استعمار بر منطقه می‌جنگیدند ولی با هوشیاری علمای شیعه و سنی و در رأس آنها رهبر معظم انقلاب این توطئه خنثی شد.

امام جمعه اهل سنت ارومیه خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب با درایت خود علمای اسلام را پای کار وحدت آورد و جلوی گروه‌های تکفیری و افراطی که دست ساز دشمن بودند، ایستادند و بعد از شکست این توطئه تلاش کردند موضوعات قومی را در کشور خصوصاً در آذربایجان غربی و کردستان و سیستان و بلوچستان ایجاد و احزاب را فعال کردند و سعی کردند موضوعات قومی و فرقه‌ای را طرح کنند و برداشت آنها این بود که ایران در ضعیف‌ترین موقعیت خود است.

وی اضافه کرد: دشمن خیال می‌کرد با از بین بردن مرزهای نظام ایران و تنش‌های اجتماعی با سوار شدن بر اختلافات قومی و مذهبی می‌تواند به مقصود خود برسد تا جایی که رهبریت بعد از امام خامنه ای را هم مشخص کرده بودند. اما در مقصود خود کاملاً شکست خوردند و همه معادلات سیاسی و جهانی آنها بر هم خورد.

ماموستا کلشی نژاد افزود: برای این که استعمار بتواند به دنیا تسلط یابد همه ادیان را با انگ زنی و بر چسب زنی کنار زدند، اسلام را خشن معرفی کردند و یهودیت را آن گونه که می‌خواستند پیش بردند اما خطری که آنها را به ترس واداشت پیروزی انقلاب اسلامی با راهبری علمای دین بود به همین دلیل جنگ‌های مختلفی از جمله جنگ تحمیلی را راه انداختند و بعد از ۴۵ سال باز هم معادلات شأن در جنگ دوازده روزه شکست خورد.

وی گفت: مردم ایران با همه اختلاف نظرهایی که داشتند در جنگ دوازده روزه پای کار ایران اسلامی آمدند و وحدت را حفظ کردند و در کنار نظام و مقاومت قرار گرفتند و همه اینها وقتی ایجاد شد دشمن به این نتیجه رسید که انسجام ملی موجب بیمه شدن نظام در برابر دشمنان خارجی شد.