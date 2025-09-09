روایت ولادت پیامبر(ص) از زبان یک «جن» در رمان «صدای فرشتگان»

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه هزار و پانصدمین سالگرد ولادت پیامبر گرامی اسلام (ص) رمان «صدای فرشتگان» نوشته محدثه اصلانی، باموضوع ولادت حضرت رسول (ص) توسط انتشارات کتاب جمکران به چاپ رسید.

این کتاب با همه رمان‌هایی که به تولد رسول خدا (ص) پرداخته‌اند فرق دارد. این بار قرار است تاریخ را از زبان یک جن از قبیله سعالی بشنویم. تاریخی که نشان می‌دهد دشمنی یهود و شیاطین با دین مبین اسلام و جریان نبوت، به قبل از تولد رسول خدا (ص) برمی‌گردد. آن‌ها از قدرت اسلام آن قدر وحشت داشتند که حتی می‌خواستند مانع تولد این حقیقت نورانی در جهان شوند. روحاء جنی است که مأموریت خاصی دریافت می‌کند و رمان «صدای فرشتگان» ماجرای سرنوشت او در پیچ و خم تاریخ است.

محدثه اصلانی که پیشتر با رمان «ملکه یمن» و همچنین «صخره مقدس» توانسته نظر مخاطبان را به نوآفرینی در ایده پردازی جلب کند اینبار هم سراغ یکی از متفاوت‌ترین مواجهه‌ها با تاریخ اسلام رفته است.

رمان «صدای فرشتگان» نوشته محدثه اصلانی در ۱۵۰ صفحه و با قیمت ۱۴۰ هزارتومان توسط انتشارات کتاب جمکران روانه بازار نشر شده است.

در بخشی از کتاب آمده است؛

از پدرم شنیده بودم که تنها چند باری که بر اقوام پیشین بلای آسمانی نازل شد سعالی‌ها نتوانستند صدای اهالی آسمان را بشنوند و جز این در همه حال برای شنیدن اهالی آسمان گوش می‌ایستادند و این چنین بود که برای هزاران سال این ما بودیم که غیب می‌دانستیم و انسان‌ها را وا می‌داشتیم برایمان بت بسازند، قربانی کنند و در معابد به ما متوسل شوند. تضرع کنند تا شاید در گوش‌هایشان اخبار غیبی را نجوا کنیم و به این وسیله بتوانند مریدان و ثروت و شهوتی دست و پا کنند.