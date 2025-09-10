شهرقدس با ۴۰ هزار ورزشکار در مسیر رشد

حسن پارسافر، در گفتگو با خبرنگار مهر، از رشد چشمگیر زیرساختهای ورزشی، افزایش ورزشکاران سازمانیافته و موفقیتهای ملی در رشتههای مختلف ورزشی در شهرقدس خبر داد.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرقدس با اشاره به ظرفیتهای ورزشی این شهرستان گفت: در حال حاضر حدود ۴۰ هزار ورزشکار در شهرستان قدس فعالیت دارند که از این تعداد، ۲۰ هزار نفر ورزشکار سازمانیافته هستند.
وی افزود: استادیوم شهدای شهرقدس بهعنوان یکی از زیرساختهای مهم ورزشی، میزبان مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور است، همچنین تیم فوتسال عرشیای آذربایجان، تنها نماینده استان تهران در لیگ برتر فوتسال کشور، تمرینات و میزبانی خود را در این شهرستان انجام میدهد.
پارسافر با بیان اینکه تا دو سال پیش تنها ۲۶ سانتیمتر مربع فضای ورزشی در شهرقدس وجود داشت، تصریح کرد: با تسهیل در صدور مجوز اماکن ورزشی، قدس اکنون به دومین شهرستان استان تهران در سرعت صدور مجوز اماکن خصوصی ورزشی تبدیل شده است.
وی درباره فعالیتهای حوزه جوانان افزود: در سه سال گذشته، اداره ورزش و جوانان شهرقدس بهعنوان اداره برتر استان معرفی شده است. برگزاری ۴۰ کلاس مشاوره ازدواج، ۲۰ دوره اشتغالزایی و ۷۵ مشاوره فردی رایگان از جمله خدمات ارائهشده به جوانان شهرقدس بوده است.
رئیس اداره ورزش و جوانان قدس با اشاره به برنامهریزی برای غنیسازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان اظهار داشت: با همافزایی دستگاههای اجرایی شهرقدس، برنامههای متنوعی در حال اجراست تا از ظرفیتهای موجود به بهترین نحو استفاده شود.
وی همچنین از مشارکت فعال شهرقدس در المپیاد استعدادهای برتر خبر داد و گفت: حدود ۳۰ ورزشکار از شهرستان در این المپیاد شرکت کردهاند. در سطح استان تهران، بیش از ۱۲ هزار ورزشکار در ۸۵ رشته ورزشی درگیر این رقابتها هستند. شهرستان قدس نیز دو میزبانی موفق در این زمینه داشته است.
پارسافر در پایان با اشاره به افتخارات ورزشی شهرقدس بیان کرد: در رشته تکواندو رتبه سوم استان، در کونگفو رتبه اول در بخش پسران و دوم در بخش بانوان، و در تیراندازی مقام دوم در تفنگ و تپانچه کسب شده است، این موفقیتها نویدبخش آیندهای روشن برای ورزش شهرستان قدس است.
