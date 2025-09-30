کرمانشاه میزبان المپیاد استعدادهای برتر ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا عزتی ظهر سه‌شنبه در جلسه شورای ورزش و تربیت بدنی استان اظهار کرد: در هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزشی که از ۲۰ مهر تا سوم آبان برگزار می‌شود، ۵۲ تیم از استان کرمانشاه در ۴۱ رشته ورزشی و در هر دو بخش دختران و پسران حضور خواهند داشت.

وی افزود: بیش از ۱۳۵۰ ورزشکار نوجوان استان، شامل ۷۲۰ دختر و ۶۳۰ پسر، در این رقابت‌ها شرکت می‌کنند که هزینه اعزام آنها حدود ۲۲ میلیارد تومان برآورد شده است.

عزتی هدف از برگزاری این المپیاد را شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی برای آینده تیم‌های ملی دانست و گفت: این رقابت‌ها بستر مناسبی برای پشتوانه‌سازی ورزش کشور است.

در ادامه این نشست، محمد حسین‌زاده معاون ورزش و جوانان استان نیز اعلام کرد: کرمانشاه میزبان ۱۱۰۰ ورزشکار در دو رشته هندبال پسران و هاکی بانوان خواهد بود. به گفته وی، در مسابقات هاکی بانوان بیش از ۳۶۰ ورزشکار از ۲۲ استان و در بخش هندبال نیز بیش از ۶۸۰ ورزشکار از ۳۱ استان به کرمانشاه می‌آیند.

وی افزود: برای میزبانی این رقابت‌ها که از ۲۰ مهر تا سوم آبان در کرمانشاه برگزار می‌شود، حدود ۱۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.