  1. استانها
  2. کرمانشاه
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۰

کرمانشاه میزبان المپیاد استعدادهای برتر ورزشی

کرمانشاه میزبان المپیاد استعدادهای برتر ورزشی

کرمانشاه - مدیرکل ورزش و جوانان کرمانشاه گفت: ۱۳۵۰ ورزشکار زیر ۱۵ سال استان در المپیاد استعدادهای برتر شرکت می‌کنند و کرمانشاه میزبان دو رشته هاکی و هندبال است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا عزتی ظهر سه‌شنبه در جلسه شورای ورزش و تربیت بدنی استان اظهار کرد: در هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزشی که از ۲۰ مهر تا سوم آبان برگزار می‌شود، ۵۲ تیم از استان کرمانشاه در ۴۱ رشته ورزشی و در هر دو بخش دختران و پسران حضور خواهند داشت.

وی افزود: بیش از ۱۳۵۰ ورزشکار نوجوان استان، شامل ۷۲۰ دختر و ۶۳۰ پسر، در این رقابت‌ها شرکت می‌کنند که هزینه اعزام آنها حدود ۲۲ میلیارد تومان برآورد شده است.

عزتی هدف از برگزاری این المپیاد را شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی برای آینده تیم‌های ملی دانست و گفت: این رقابت‌ها بستر مناسبی برای پشتوانه‌سازی ورزش کشور است.

در ادامه این نشست، محمد حسین‌زاده معاون ورزش و جوانان استان نیز اعلام کرد: کرمانشاه میزبان ۱۱۰۰ ورزشکار در دو رشته هندبال پسران و هاکی بانوان خواهد بود. به گفته وی، در مسابقات هاکی بانوان بیش از ۳۶۰ ورزشکار از ۲۲ استان و در بخش هندبال نیز بیش از ۶۸۰ ورزشکار از ۳۱ استان به کرمانشاه می‌آیند.

وی افزود: برای میزبانی این رقابت‌ها که از ۲۰ مهر تا سوم آبان در کرمانشاه برگزار می‌شود، حدود ۱۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

کد خبر 6607126

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها