پیروزی پرگل پردیس قزوین مقابل بهشتی سازه گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های هفته نهم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور، تیم پردیس قزوین عصر دوشنبه در سالن شهید بابایی قزوین موفق شد با نتیجه ۵ بر ۲ تیم بهشتی سازه گرگان را شکست دهد و سه امتیاز ارزشمند این دیدار خانگی را به حساب خود واریز کند.

این مسابقه که از ساعت ۱۷ آغاز شد، با نمایش برتر پردیس همراه بود. شاگردان پردیس قزوین با بهره‌گیری از فرصت‌های گلزنی، توانستند برتری خود را از همان دقایق ابتدایی به حریف دیکته کنند.

در این دیدار، ابوالفضل درویشوند و روح‌الله ایثاری هر کدام با زدن دو گل نقش پررنگی در پیروزی تیمشان داشتند. همچنین حامد حسن‌زاده با گلزنی خود، پنجمین گل پردیس را به ثمر رساند تا پیروزی تیم میزبان تثبیت شود.

با این نتیجه، تیم پردیس قزوین با ۱۱ امتیاز جایگاه خود را در جدول ارتقا داد و فاصله‌اش را با تیم‌های پایین جدول افزایش داد. تیم بهشتی سازه گرگان نیز با این شکست، همچنان در رده سیزدهم جدول باقی ماند.