  1. سیاست
  2. دولت
۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۵۹

عارف از تصمیم‌های جدید دولت برای کالاهای اساسی خبر داد

عارف از تصمیم‌های جدید دولت برای کالاهای اساسی خبر داد

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر عزم جدی دولت برای اجرایی کردن فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیئت دولت، گفت: در هفته‌های پیش رو تصمیمات جدی درباره کالاهای اساسی می‌گیریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در جمع خبرنگاران درباره دیدار اخیر هیئت دولت با رهبر مقام معظم رهبری و قدردانی ایشان از معاون اول رئیس‌جمهور، گفت: من شرمنده عنایات مقام معظم رهبری بوده و سرباز کوچکی برای کشور و نظام هستم.

وی درباره تشکیل کارگروهی در دولت برای پیگیری فرمایشات مقام معظم رهبری، خاطرنشان کرد: سال گذشته هم که خدمت رهبر معظم انقلاب رسیدیم، ایشان راهبردهایی مطرح کردند که تلقی ما این بود که این راهبردها، نقشه‌راه دولت است به همین دلیل کارگروه‌هایی تشکیل داده و تقسیم کار کردیم و در یکسال گذشته بر اجرایی شدن تصمیمات نظارت کردیم و الحمدلله مسیر خوبی طی شد.

وی ادامه داد: امسال هم همین اقدام را انجام دادیم و بعد از فرمان ایشان، مأموریتی را به یکی از معاونان خود دادم که با همکاری دستگاه‌های مختلف، یک تقسیم کار انجام دهیم. البته یک بخش از فرمایشات رهبر معظم انقلاب، تکلیف همه دستگاه‌هاست، بنابراین به همه ارکان دولت این تکالیف ارسال می‌شود ولی بخشی از فرمایشات ایشان، جنبه تخصصی دارد که به دستگاه‌های خاصی مربوط می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: بیشتر سمت و سوی فرمایشات ایشان، مساله اقتصادی و معیشتی مردم بود که خوشبختانه با توجه به اینکه نظرات ایشان در قانون برنامه لحاظ شده است، اقدامات خوبی در حال انجام است.

عارف همچنین گفت: در روزهای اول هفته پیش رو، فرمایشات ایشان را برای وزارتخانه‌های اقتصادی ارسال خواهیم کرد تا در دو یا سه هفته تصمیمات جدی مخصوصاً درباره کالاهای اساسی بگیریم زیرا مقام معظم رهبری دستور دادند این کالاها به اندازه کافی تأمین شود. همچنین فرمایشات ایشان درباره تأمین ذخایر راهبردی، تنوع بخشی به واردات و کنار گذاشتن انحصار در واردات را در ظرف چند هفته آینده تصمیم‌گیری می‌شود و مبنای اقدام قرار می‌گیرد.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه بخشی از فرمایشات مقام معظم رهبری مربوط به اقدامات در طول سال است که به آن توجه می‌شود، گفت: در اولین جلسه دولت که یکشنبه هفته آینده خواهد بود، فرمایشات رهبر معظم انقلاب را مرور خواهیم کرد تا درباره پیگیری منویات ایشان تصمیم‌گیری کنیم. ایشان تاکید داشتند که قیمت کالاهای اساسی تحت تأثیر نوسانات قرار نگیرد که این توصیه راهبرد دولت است.

عارف در پایان گفت: پس از دیدار دولت با مقام معظم رهبری جلسه ستاد تنظیم بازار را تشکیل داده و پنج یا شش بند از فرمایش‌های ایشان را مرور کردیم. این موارد در دبیرخانه ستاد تنظیم بازار در حال بررسی است و گزارش آن را هفته آینده به ما می‌دهند تا در این ستاد مراقبت کنیم که راهبرد دولت که تأمین کالاهای مورد نیاز مردم در فضایی آرام و بدون دغدغه است را دنبال کنیم.

کد خبر 6585816
اكرم سادات حسيني شبستري

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها