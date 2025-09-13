«کارنما ۷» ویژه سفر عارف به قرقیزستان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «کارنما ۷» ویژه سفر محمد رضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور به قرقیزستان به همت معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور منتشر شد.

«کارنما ۷» به سفر رسمی محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری اسلامی ایران به قرقیزستان می‌پردازد؛ سفری که به منظور شرکت در نشست شورای نخست‌وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همچنین برگزاری دیدارهای دوجانبه در سطح عالی با محوریت توسعه همکاری‌های اقتصادی، علمی، فناوری و فرهنگی این کشور انجام شد.

در این شماره از کارنما می‌توان با اسکن QR code در هر بخش به ویدئوهای این سفرها دسترسی پیدا کرد.

این مجموعه توسط دفتر معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهور تهیه و منتشر شده است که شامل بخش‌های مختلف از جمله محورهای سخنرانی دکتر عارف در نشست شورای نخست‌وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دیدارهای دوجانبه با مقامات ارشد روسیه و قرقیزستان انجام شد.

جهت دانلود «کارنما ۷» ویژه سفر معاون اول رئیس‌جمهور به قرقیزستان منتشر شد کلیک کنید.