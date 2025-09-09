تحقق اهداف فرهنگی نیازمند همدلی و همکاری مستمر است

به گزارش خبرنگار مهر، ملیحه ملک زاده صبح سه شنبه در نهمین جلسه شورای فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان با تأکید بر لزوم همدلی و انسجام میان همکاران، اظهار کرد: اجرای دقیق سیاستهای کلان کانون و تحقق اهداف فرهنگی، مستلزم مشارکت فعال، مسئولانه و هماهنگ مربیان و کارشناسان در تمامی بخشهاست.
وی با گرامیداشت فرارسیدن هفته دفاع مقدس افزود: انتقال مفاهیم ایثار، رشادت و مقاومت به نسل کودک و نوجوان، وظیفهای فرهنگی و تربیتی است که باید با استفاده از ابزارهای هنری، برنامهریزی دقیق و محتوای غنی انجام گیرد. همچنین تبیین رشادتهای مردم و نیروهای مسلح در جنگ ۱۲ روزه اخیر، میتواند بسترساز گفتوگویی سازنده درباره عزت، اقتدار و وحدت ملی باشد.
مدیرکل کانون استان اردبیل با اشاره به دریافت مجوز تأسیس کودکستان در مراکز کانون، از کارشناسان خواست با بررسی شرایط موجود، نسبت به امکان اخذ نمایندگیهای جدید در این زمینه اقدام کنند و ظرفیتهای مراکز را در این راستا ارزیابی نمایند.
در ادامه جلسه، داریوش علومی، معاون فرهنگی کانون استان، گزارشی از فعالیتهای تابستانی ارائه کرده و بر ضرورت ثبت منظم و دقیق فعالیتهای مربیان در سامانه مربوطه تأکید کرد. وی خواستار بررسی و رفع اشکالات سامانه ثبت گزارشها با همکاری واحد فناوری اطلاعات شد.
همچنین کیوان باقلاچی، کارشناس آفرینشهای هنری، با تشریح شیوهنامه سومین جشنواره موسیقی و سرود با شعار «نغمههای روشن فردا»، از آغاز فرآیند اجرایی این جشنواره خبر داد و اعلام کرد: آثار برگزیده به مرحله کشوری معرفی خواهند شد.
وی همچنین از برگزاری دهمین دوسالانه هنرهای تجسمی کودکان و نوجوانان با موضوع «ایران من» در دو بخش کودک و نوجوان و بخش همکاران کانونی خبر داد.
