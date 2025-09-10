اظهارات مهم بن سلمان درباره فعال سازی مجدد «ابتکار صلح عربی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، محمد بن سلمان از فعال کردن مجدد ابتکار عمل صلح در فلسطین خبر داد.

«محمد بن سلمان»، ولیعهد عربستان سعودی در اظهاراتی مهم از فعال‌سازی مجدد «ابتکار صلح عربی» برای اجرای راهکار دودولتی خبر داد و افزود: طرح صلح عربی را برای اجرای راهکار دودولتی فعال کردیم.

وی با تأکید بر اینکه «غزه، خاک فلسطین است و حق مردم آن ثابت و غیرقابل سلب است»، ادامه‌داد: ما ادامه تجاوز سنگین به غزه را محکوم می‌کنیم.

ولیعهد سعودی همچنین با محکوم کردن حمله اخیر رژیم صهیونیستی به دوحه، گفت: پادشاهی عربستان این حمله را محکوم می‌کند و در کنار دولت قطر در تمام اقداماتش خواهد بود. این تجاوز مستلزم اقدام فوری بین‌المللی است.

وی در بخش دیگری از سخنانش بر حمایت از تمامیت ارضی سوریه تأکید کرد و افزود: امیدواریم ثبات در لبنان، یمن و سودان نیز محقق شود.

