وحدت ملی و ولایت فقیه رمز بقا و پیروزی جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجتبی فدا عصر چهارشنبه در آئین افتتاحیه دوره آموزشی تربیت راویان زن با موضوع نقش و جایگاه زن در اسلام و مقایسه با غرب که در مدرسه علمیه فاطمه زهرا (س) خوراسگان برگزار شد، به تبیین ابعاد جنگ ترکیبی دشمنان علیه جمهوری اسلامی پرداخت.
وی با اشاره به اسناد راهبردی آمریکا گفت: آمریکاییها از سال ۲۰۰۰ سندی را تدوین کردند که بر اساس آن تا سال ۲۰۲۵ باید ایران را از جایگاه قدرت اول منطقه ساقط کنند. پس از ناکامی در تحقق این هدف، دولت بایدن این بازه را تا سال ۲۰۳۰ تمدید کرد. جنگهای تحمیلی اخیر و ترور فرماندهان و دانشمندان کشور نیز در راستای همین راهبرد طراحی شده بود.
سردار فدا با تأکید بر نقش رهبری در عبور جمهوری اسلامی از بحرانها افزود: همانگونه که در دفاع مقدس، امام خمینی (ره) آرامشبخش مردم بودند، امروز نیز رهبر معظم انقلاب با تدبیر و صلابت، نقشههای دشمن را خنثی میکنند. پاسخ قاطع ایران به تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی نشان داد که جمهوری اسلامی در برابر تهدیدها منفعل نخواهد شد.
فرمانده سپاه حضرت صاحبالزمان (عج) استان اصفهان با اشاره به طرح راهبردی آمریکا و رژیم صهیونیستی برای فروپاشی جمهوری اسلامی تا سال ۲۰۳۰، تأکید کرد: آنچه تاکنون دشمن را مأیوس کرده، رهبری ولایت فقیه، انسجام ملی و توان موشکی جمهوری اسلامی ایران است.
وی در ادامه، چهار وظیفه مهم نیروهای انقلابی در شرایط فعلی را روشنگری درباره پیروزیها و ناکامی دشمن، افزایش تابآوری مردم در برابر مشکلات اقتصادی، مدیریت صحنه و اشراف اطلاعاتی در سطح محلات و تقویت وحدت و انسجام ملی عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: اتحاد مردم بزرگترین سرمایه کشور است و تا زمانی که این انسجام وجود دارد، هیچ قدرتی قادر به تحمیل شکست بر جمهوری اسلامی نخواهد بود.
فرمانده سپاه حضرت صاحبالزمان (عج) در پایان ضمن تجلیل از ایثارگری خانوادههای شهدا و نقش کلیدی بانوان در پشتیبانی از جبهه مقاومت تصریح کرد: فرهنگ ایثار و شهادت سرمایه ماندگار ملت ایران است و با اتکا به این فرهنگ، آیندهای روشن برای انقلاب اسلامی رقم خواهد خورد.
نظر شما