  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۰۴

برگزاری جشن «مهر نبوی» همزمان با ولادت پیامبر رحمت در زاهدان

زاهدان - جشن «مهر نبوی» به مناسبت ولادت پیامبر رحمت و هفته وحدت با حضور اقشار مختلف مردم در شهر زاهدان برگزار شد.

