  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۴۲

برگزاری جشن وحدت و ولادت پیامبر رحمت در سراوان

سراوان - جشن هفته وحدت و ولادت پیامبر رحمت در پارک نخلستان شهر سراوان با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد.

