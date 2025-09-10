حجت الاسلام رضا صابری در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اهمیت هفته وحدت، این مناسبت را فرصتی برای تمرکز بر مشترکات مسلمانان دانست و اظهار کرد: تنها با اتحاد میتوان بر توطئههای دشمنان غلبه کرد.
پیامبر اکرم (ص)، چراغ راه بشریت
سخنران مذهبی بیان کرد: رسول خدا (ص) فقط یک پیامبر برای زمان خود نبودند، بلکه چراغ راهی برای تمام تاریخ بشریت هستند. ایشان در دورانی پر از جهل، تعصب و نابرابری، با انقلاب اخلاقی خود، جامعهای بر پایه عدالت، کرامت انسانی و برادری بنا کردند.
وی ادامه داد: پیامبر (ص) به ما آموختند که چگونه با همزیستی مسالمتآمیز، احترام به عقاید دیگران و گذشت، جهانی بهتر بسازیم. سیره عملی ایشان، نمونهای کامل از مدیریت صحیح، استقامت در مسیر حق و دلسوزی برای مردم است. ایشان در قامت یک رهبر سیاسی، یک معلم بزرگ، یک همسر مهربان و یک پدر دلسوز، تمام ابعاد یک انسان کامل را به نمایش گذاشتند و به همین دلیل، زندگی ایشان برای همه اقشار جامعه، در هر زمان و مکانی، قابل الگوبرداری است. پیامبر (ص) با اخلاق خود، قلبها را فتح میکردند و این بزرگترین پیروزی ایشان بود.
دین و علم؛ دو روی یک سکه در مکتب امام صادق (ع)
صابری گفت: امام صادق (ع) در دوره حساس خود، به جای پرداختن به مسائل سیاسی، بر تربیت علمی و فرهنگی تمرکز کردند. ایشان چهار هزار شاگرد را در مکتب خود پرورش دادند که هر کدام در رشتههای مختلف، دانشمندانی بزرگ شدند. این دانشگاه عظیم، نه تنها پایههای فقه و کلام شیعه را مستحکم کرد، بلکه در زمینههایی مانند شیمی، نجوم، پزشکی و ریاضیات نیز پیشگام بود.
این کارشناس مذهبی تصریح کرد: این حرکت امام، نشان میدهد که اسلام، دین علم و عقلانیت است و دین و دانش در کنار هم میتوانند جامعه را به کمال برسانند. در واقع، امام صادق (ع) به ما آموختند که چگونه با تفکر و تحقیق، به درک عمیقتری از جهان برسیم و علم را در خدمت پیشرفت انسانیت قرار دهیم. میراث علمی ایشان، امروز هم منبع ارزشمندی برای پژوهشگران و دانشجویان سراسر جهان است.
وحدت، ضرورت امروز جهان اسلام
وی ادامه داد: تفرقه، بزرگترین ابزار دشمنان اسلام است. آنها با ایجاد اختلاف میان مذاهب اسلامی، سعی در تضعیف مسلمانان و چپاول منابع آنها دارند. هفته وحدت، یادآور این اصل مهم است که همه ما زیر یک پرچم، پرچم لاالهالاالله، هستیم. ما باید به جای تمرکز بر اختلافات، بر مشترکات خود مانند قرآن، پیامبر (ص) و اهل بیت تکیه کنیم.
صابری افزود: تنها در سایه اتحاد و همدلی است که میتوانیم بر توطئههای دشمنان غلبه کنیم و اقتدار خود را باز پس گیریم. امروز، جهان اسلام بیش از هر زمان دیگری به وحدت نیاز دارد تا بتواند در برابر تهدیدات خارجی و مشکلات داخلی، قدرتمندانه بایستد و صلح و ثبات را به منطقه بازگرداند.
سخنران مذهبی بیان کرد: این جشنهای خیابانی، پیامی مهم برای نسل جوان دارند؛ اینکه مذهب، با شادی، نشاط و زندگی همراه است. پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع)، الگوهای کاملی برای زندگی هستند که میتوانند در تمام مراحل زندگی، راهنمای جوانان باشند. آنها باید از این بزرگان، درس اخلاق، علم و استقامت بگیرند تا بتوانند با هویت اسلامی خود، آیندهای روشنتر برای ایران و جهان بسازند. این مراسمها به جوانان نشان میدهد که هویت دینی، با هویت ملی آنها در هم تنیده است و میتوانند با اتکا به این ریشههای قوی، در دنیای امروز موفق باشند.
