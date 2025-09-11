خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ دشت پلنگ یکی از قطب‌های اصلی تولید لیموترش در استان بوشهر است که با بیش از هزار هکتار سطح زیر کشت، سالانه هزاران تن محصول تولید می‌کند و در فصل برداشت برای صدها نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد می‌شود.

نبود کارگاه بسته‌بندی، سالیان سال سبب شده بود محصولات این منطقه به صورت فله‌ای و با قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی روانه بازار شود.

با حمایت‌های دولت، تسهیلات بنیاد برکت و مشارکت بخش خصوصی، امروز این مشکل ریشه‌ای رفع شده است و کشاورزان با رضایت از اجرای این طرح، آینده روشن‌تری را پیش روی خود می‌بینند.

جلوگیری از ضرر کشاورزان

یکی از کشاورزان دشت پلنگ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: سال‌ها محصول ما به خاطر نبود بسته‌بندی مناسب با قیمت پایین خریداری می‌شد و ضرر زیادی به ما می‌رسید. حالا با احداث این کارگاه، مطمئن هستیم محصول با کیفیت به بازار می‌رود و زحمات ما هدر نمی‌رود.

کشاورز دیگری نیز اظهار داشت: این طرح یک امید تازه برای ماست.، وقتی محصول بسته‌بندی و با برند مشخص عرضه شود، هم درآمد کشاورزان بالا می‌رود و هم اعتماد مردم به کیفیت لیموی دشت پلنگ بیشتر می‌شود.

کشاورز جوانی هم که برای اولین بار در این فصل برداشت مشغول به کار شده، گفت: برای ما جوان‌ها اشتغال خیلی مهم است. این کارگاه هم جلوی ضرر کشاورزان را می‌گیرد و هم برای ما زمینه کار فراهم می‌کند.

حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی

رضا مقاتلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این واحد با ظرفیت فرآوری ۴۸۰ تن محصولات کشاورزی و در زمینی به مساحت ۷۰۰ متر مربع احداث شده که برای اجرای این طرح ۴۱ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی افزود: این طرح با ظرفیت ایجاد ۳۸ فرصت شغلی مستقیم و با حمایت بنیاد برکت به بهره‌برداری رسید.

فرماندار دشتی با تأکید بر اهمیت صنایع تبدیلی در تکمیل زنجیره تولید کشاورزی افزود: افتتاح این واحد علاوه بر افزایش بهره‌وری و کاهش ضایعات محصولات، زمینه ایجاد اشتغال پایدار برای تعدادی از جوانان منطقه را فراهم کرده است.

مقاتلی با اشاره به سیاست‌های دولت در حمایت از طرح‌های اقتصادی و تولیدی بیان کرد: توسعه صنایع کوچک و متوسط در بخش‌های روستایی، نقش مهمی در رونق اقتصاد محلی و جلوگیری از مهاجرت ایفا می‌کند.

فرماندار دشتی گفت: حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یکی از سیاست‌های اصلی دولت است و امیدواریم محصولات دشت پلنگ در آینده نزدیک علاوه بر بازار داخلی، در کشورهای حاشیه خلیج فارس و حتی اروپا عرضه شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دشتی نیز با اشاره به ظرفیت بالای این منطقه اظهار داشت: دشت پلنگ یکی از قطب‌های تولید لیمو ترش استان بوشهر است که با سطح زیر کشت هزار هکتار، نقش بسزایی در تأمین بازار استان و کشور ایفا می‌کند.

احمد ایزدی اضافه کرد: توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی را به عنوان یک اولویت در دستور کار داریم و حمایت‌های لازم در این زمینه به صورت ویژه انجام می‌شود.

وی ادامه داد: شهرستان دشتی از قطب‌های کشاورزی استان بوشهر است و در زمینه تولید مرکبات از جمله لیمو ترش دارای ظرفیت‌های فراوانی است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دشتی از توسعه صنایع تبدیلی و بسته‌بندی کشاورزی در این شهرستان خبر داد و گفت: بسته بندی لیمو ترش به صورت مدرن از اولویت‌ها است.

توسعه صنایع بسته‌بندی و تبدیلی کشاورزی، به ویژه در زمینه مرکبات مانند لیمو ترش، از اهمیت بالایی برخوردار است.

این صنایع نه تنها به افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی کمک می‌کنند، بلکه نقش مهمی در بهبود کیفیت و حفظ تازگی محصولات دارند.

لیمو ترش به عنوان یک محصول استراتژیک، دارای خواص غذایی و دارویی فراوانی است و بسته‌بندی مناسب آن می‌تواند دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی را تسهیل کند.

صنایع تبدیلی می‌توانند با فرآوری لیمو ترش، محصولاتی مانند آب لیمو، روغن لیمو و دیگر محصولات جانبی تولید کنند که این امر موجب افزایش تنوع محصولات و جذب بازارهای جدید می‌شود.

همچنین، توسعه این صنایع به کاهش ضایعات کشاورزی کمک می‌کند، زیرا با فرآوری مناسب، می‌توان از محصولات نامناسب یا اضافی بهره‌برداری کرد.

علاوه بر این، ایجاد صنایع بسته‌بندی و تبدیلی موجب ایجاد اشتغال در مناطق روستایی می‌شود و به بهبود معیشت کشاورزان کمک می‌کند.

در نهایت، با توجه به روند رو به رشد تقاضا برای محصولات ارگانیک و طبیعی، توجه به توسعه صنایع بسته‌بندی و تبدیلی لیمو ترش می‌تواند زمینه‌ساز رشد پایدار اقتصاد کشاورزی کشور باشد.