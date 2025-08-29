به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح جمعه در این مراسم اظهار کرد: این واحد با ظرفیت فرآوری ۴۸۰ تن محصولات کشاورزی و در زمینی به مساحت ۷۰۰ متر مربع احداث شده که برای اجرای این طرح ۴۱ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
وی افزود: این طرح با ظرفیت ایجاد ۳۸ فرصت شغلی مستقیم و با حمایت بنیاد علوی و بنیاد برکت به بهرهبرداری رسید.
فرماندار دشتی با تأکید بر اهمیت صنایع تبدیلی در تکمیل زنجیره تولید کشاورزی افزود: افتتاح این واحد علاوه بر افزایش بهرهوری و کاهش ضایعات محصولات، زمینه ایجاد اشتغال پایدار برای تعدادی از جوانان منطقه را فراهم کرده است.
مقاتلی با اشاره به سیاستهای دولت در حمایت از طرحهای اقتصادی و تولیدی بیان کرد: توسعه صنایع کوچک و متوسط در بخشهای روستایی، نقش مهمی در رونق اقتصاد محلی و جلوگیری از مهاجرت ایفا میکند.
فرماندار دشتی گفت: حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی یکی از سیاستهای اصلی دولت است و امیدواریم محصولات دشت پلنگ در آینده نزدیک علاوه بر بازار داخلی، در کشورهای حاشیه خلیج فارس و حتی اروپا عرضه شود.
