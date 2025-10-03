به گزارش خبرنگار مهر، مولوی آرمان آتشزبان امام جمعه موقت اهلسنت جاسک در خطبههای این هفته با اشاره به فشارهای حداکثری دشمنان برای ایجاد مشکلات اقتصادی و معیشتی، بر ضرورت همدلی و همبستگی ملی تأکید کرد.
وی اظهار کرد: کشور بیش از پیش به اتحاد و همبستگی داخلی نیاز دارد تا بتوانیم در برابر چالشهای موجود ایستادگی کنیم.
مولوی آتشزبان با اشاره به نقش تاریخ در هدایت مسیر ملتها افزود: ملتهایی که در برابر فشارهای دشمن سر خم نکنند، بیتردید عزت ملی و استقلال خود را حفظ خواهند کرد.
وی با تأکید بر این نکته که همدلی میان اقوام و گروههای مختلف کشور میتواند راهگشا باشد از همه مردم خواست که در این شرایط حساس در کنار یکدیگر بایستند و برای تحقق اهداف ملی همکاری کنند.
امام جمعه موقت اهلسنت جاسک همچنین از اقدامات مسئولین استانی و نمایندگان شرق هرمزگان در راستای توسعه منطقه و رفع مشکلات مردم قدردانی کرده و گفت: تغییرات مبتنی بر بومیگرایی و شایستهسالاری موجب تزریق امید در بین مردم شهرستان شده است.
وی بر لزوم تداوم این روند تأکید کرده و افزود: مردم شهرستان با دیدن این تحولات، احساس امیدواری بیشتری میکنند.
مولوی آتشزبان در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد: سفر رئیسجمهور به استان هرمزگان منجر به توسعه بیشتر و کاهش محرومیتها در این منطقه شود.
وی افزود: امید است که این سفر به رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم شرق هرمزگان و تحقق وعدههای مسئولین منجر شود.
