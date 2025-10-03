  1. استانها
۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۴

امام جمعه موقت اهل‌سنت جاسک: کشور به همدلی و همبستگی ملی نیاز دارد

بندرعباس- امام جمعه موقت اهل‌ سنت جاسک در نماز جمعه این هفته با تأکید بر ضرورت افزایش همدلی ملی، گفت: ملت‌هایی که در برابر فشارهای دشمن سر خم نکنند، عزت و استقلال خود را حفظ خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی آرمان آتش‌زبان امام جمعه موقت اهل‌سنت جاسک در خطبه‌های این هفته با اشاره به فشارهای حداکثری دشمنان برای ایجاد مشکلات اقتصادی و معیشتی، بر ضرورت همدلی و همبستگی ملی تأکید کرد.

وی اظهار کرد: کشور بیش از پیش به اتحاد و همبستگی داخلی نیاز دارد تا بتوانیم در برابر چالش‌های موجود ایستادگی کنیم.

مولوی آتش‌زبان با اشاره به نقش تاریخ در هدایت مسیر ملت‌ها افزود: ملت‌هایی که در برابر فشارهای دشمن سر خم نکنند، بی‌تردید عزت ملی و استقلال خود را حفظ خواهند کرد.

وی با تأکید بر این نکته که همدلی میان اقوام و گروه‌های مختلف کشور می‌تواند راهگشا باشد از همه مردم خواست که در این شرایط حساس در کنار یکدیگر بایستند و برای تحقق اهداف ملی همکاری کنند.

امام جمعه موقت اهل‌سنت جاسک همچنین از اقدامات مسئولین استانی و نمایندگان شرق هرمزگان در راستای توسعه منطقه و رفع مشکلات مردم قدردانی کرده و گفت: تغییرات مبتنی بر بومی‌گرایی و شایسته‌سالاری موجب تزریق امید در بین مردم شهرستان شده است.

وی بر لزوم تداوم این روند تأکید کرده و افزود: مردم شهرستان با دیدن این تحولات، احساس امیدواری بیشتری می‌کنند.

مولوی آتش‌زبان در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد: سفر رئیس‌جمهور به استان هرمزگان منجر به توسعه بیشتر و کاهش محرومیت‌ها در این منطقه شود.

وی افزود: امید است که این سفر به رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم شرق هرمزگان و تحقق وعده‌های مسئولین منجر شود.

