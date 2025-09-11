افتتاح نمایشگاه فروش پاییزه هرمزگان ویژه بازگشایی مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا پیروی منش اظهار کرد: در این نمایشگاه ۲۸۰ غرفه، شامل لوازم التحریر، کیف و کفش، ملزومات دانش آموزان، پوشاک و فرم مدارس را با کیفیت و قیمت مناسب به همشهریان عرضه می‌کنند.

وی ضمن اشاره به عرضه پوشاک و فرم مدارس با قیمت مناسب افزود: در این نمایشگاه بیش از ۱۷۵ غرفه لوازم التحریر، کیف و کفش و پوشاک مدارس در نظر گرفته شده است که واحدهای تولیدی جهت عرضه مستقیم در این نمایشگاه شرکت کرده اند.

پیروی منش اعلام کرد: علاقه مندان می‌توانند همه روزه تا ۲۸ شهریور از ساعت ۱۶:۳۰ لغایت ۲۲:۳۰ از نمایشگاه واقع در سه راه جهانبار، محل دائمی نمایشگاه بین المللی بندرعباس دیدن نمایند.

وی افزود: محصولات این نمایشگاه با تخفیف ۱۰ الی ۲۰ درصد به شهروندان عرضه می‌شود.

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان صمت هرمزگان در پایان ضمن اشاره به حضور بازرسان سازمان در این نمایشگاه، اظهار داشت: طرح بازرسی و نظارت ویژه بازگشایی مدارس آغاز شده است و شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلف می‌توانند به سامانه ۱۲۴ موارد تخلف را گزارش کنند.