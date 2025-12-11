  1. استانها
افتتاح نمایشگاه ویژه شب یلدا در بندرعباس

بندرعباس - نمایشگاه فروش ویژه شب یلدا در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی بندرعباس واقع در سه راه جهانبار افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا پیروی منش در این باره اظهار داشت: نمایشگاه ویژه شب یلدا با ۲۵۰ غرفه، شامل شیرینی جات، آجیل، خشکبار و لوازم منزل، کیف و کفش و پوشاک با کیفیت و قیمت مناسب افتتاح گردید.

وی افزود: در این نمایشگاه استان‌های کردستان، تبریز، شیراز، همدان کرمان محصولات خود را عرضه می‌نمایند.

پیروی منش اعلام کرد: علاقه مندان می‌توانند همه روزه تا ۲۶ آذر ماه از ساعت ۱۶:۰۰ لغایت ۲۲:۳۰ از نمایشگاه دیدن و محصولات این نمایشگاه را با تخفیف ۱۰ الی ۲۰ درصد تهیه نمایند.

معاون بازرسی، نظارت و حمایت از حقوق مصرف کنندگان در پایان ضمن اشاره به حضور بازرسان سازمان در این نمایشگاه، اظهار داشت: طرح بازرسی و نظارت ویژه شب یلدا آغاز شده است و شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلف می‌توانند به سامانه ۱۲۴ موارد تخلف را گزارش نمایند.

