به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی در جلسه هماهنگی میزبانی هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور در رشته قایقرانی بانوان، گفت: در شرایط خاصی که کشور با آن مواجه است، موفقیتهای ورزشی بانوان شاخصی بسیار مهم و قابل قدردانی به شمار میآید. در تحلیلهای بینالمللی نیز بهروشنی دیده میشود که میزان موفقیت بانوان ورزشکار ایرانی در عرصههای آسیایی و جهانی رشدی چشمگیر داشته است.
وی با اشاره به جایگاه ویژه هرمزگان در رشته قایقرانی اظهار داشت: استان باید با همه ظرفیتها میزبانی شایستهای از این المپیاد داشته باشد. این رویداد علاوه بر تقویت ورزش بانوان، زمینه معرفی بیشتر قابلیتهای هرمزگان در سطح ملی را فراهم میکند.
نفیسی همچنین درباره مسائل زیرساختی این رقابتها گفت: درخواستهایی در خصوص ایجاد یا تکمیل اسکله نخل ناخدا مطرح شده است. این موضوع باید با همکاری اداره کل بنادر و در صورت نیاز با کمک شیلات پیگیری و برطرف شود تا مشکلی در برگزاری مسابقات وجود نداشته باشد.
قائممقام استاندار هرمزگان تأکید کرد: «این موضوع به عنوان مصوبه جلسه محسوب میشود و دستگاههای مسئول موظف به اجرای آن هستند. نتیجه اقدامات نیز باید در کوتاهترین زمان گزارش شود تا مسیر برگزاری این رقابتها هموار شود.
