حمید کریمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری المپیاد های ورزشی استعدادهای برتر در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: المپیاد های ورزشی استعدادهای برتر در رشته های ورزشی کونگ‌فو بانوان، قایقرانی اسلالوم بانوان و وزنه برداری آقایان در این استان برگزار می شود.

مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: این رقابت ها از ۳۰ مرداد ماه تا ۱۰ شهریور ماه سال جاری در این استان برگزار می شوند.

وی بیان کرد: استعداد های برتر کشور در رده های سنی ۱۳ تا ۱۵ سال به چهارمحال و بختیاری سفر می کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: شناسایی استعداد های برتر کشور در این رشته های ورزشی از اهداف برگزاری این المپیاد های ورزشی است.