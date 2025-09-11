به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقرزاده رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش گفت: در طرح طبقه‌بندی مشاغل از سویی شایستگی‌ها و رشته‌های تحصیلی معلمان متناسب برنامه درسی تعیین شده و از سوی دیگر جذب، استخدام، تربیت و به‌کارگیری معلم باید منطبق بر شایستگی‌ها و شرایط مندرج در این طرح صورت پذیرد.

وی یکی از رویکردهای تحولی در طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان را بازنگری و به‌روزرسانی رشته‌های تحصیلی معلمان دانست که با هدف همسوسازی رشته‌ها با نیازهای روز نظام آموزشی و ایجاد فرصت‌های متنوع‌تر برای ادامه تحصیل معلمان صورت گرفته است.

باقرزاده ابراز امیدواری کرد: این بازنگری بتواند زمینه ارتباط بیشتر مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی را فراهم آورد.