  1. جامعه
  2. آموزش و پرورش
۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۱۳

بازنگری رشته‌های تحصیلی معلمان در طرح طبقه‌بندی مشاغل کلید خورد

بازنگری رشته‌های تحصیلی معلمان در طرح طبقه‌بندی مشاغل کلید خورد

رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش به ابعاد و تأثیرات گسترده تصویب طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان در فرایندهای مربوط به نیروی انسانی و اجرای برنامه درسی پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقرزاده رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش گفت: در طرح طبقه‌بندی مشاغل از سویی شایستگی‌ها و رشته‌های تحصیلی معلمان متناسب برنامه درسی تعیین شده و از سوی دیگر جذب، استخدام، تربیت و به‌کارگیری معلم باید منطبق بر شایستگی‌ها و شرایط مندرج در این طرح صورت پذیرد.

وی یکی از رویکردهای تحولی در طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان را بازنگری و به‌روزرسانی رشته‌های تحصیلی معلمان دانست که با هدف همسوسازی رشته‌ها با نیازهای روز نظام آموزشی و ایجاد فرصت‌های متنوع‌تر برای ادامه تحصیل معلمان صورت گرفته است.

باقرزاده ابراز امیدواری کرد: این بازنگری بتواند زمینه ارتباط بیشتر مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی را فراهم آورد.

کد خبر 6586145

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها