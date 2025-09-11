به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی نمایشگاه، امید بنکدار نقاش و فیلمساز، مجموعهای شامل ۳۴ اثر از سروها را با عنوان «رهآورد زرتشت» از عصر جمعه، ۲۱ شهریور در گالری سروناز شیراز به نمایش میگذارد.
بنکدار فعالیتاش را از میانه دهه ۱۳۷۰ بهعنوان فیلمساز آغاز کرده اما طی دوران، علاقهاش به نقاشی را هم نشان داده است و در ساختههای مشترک با کیوان علیمحمدی از کیفیتهای زیباییشناسانهی بصری در فیلم بهکرات بهره برده است. در سالهای اخیر او بیشتر بر نقاشی متمرکز شده و تاکنون آثارش را در نمایشگاههای گروهی و انفرادی متعددی در تهران به نمایش گذاشته است. حال گالری سروناز شیراز میزبان مجموعهای جدید از سروهای اوست. او در مجموعه جدید خود، آثاری را با رویکری تازه خلق کرده است و حتی ردپای هنر پاپ را میتوان در سروهای جدید او جستجو کرد.
امید بنکدار در بخشی از بیانیه نمایشگاه نوشته است: «اکنون سرو چند سالی است که همسفرِ راههای پُر نشیبوفراز من است و در میانِ تندبادهای زمانه پناه میدهدَم، نگاه میداردَم. کوششهای من در درکِ مفاهیمِ نمادین، پژوهش در فرم و شناخت و بازنماییِ ریختارِ پرشکوهِ سرو در مدیاهای مختلف (از طراحی تا حجم و کُلاژ و ویدئو آرت)، به نمایشِ دو مجموعه از این تجربیات در تهران و اصفهان منجر شد. امید که به هوایِ تماشایِ این نقوش، صلابتِ خود را به یاد آوریم تا بتوانیم در گردبادِ تندِ زمانهی ناسازگار استوار بمانیم.»
نمایشگاه آثار جدید امید بنکدار در گالری سروناز شیراز از روز جمعه، ۲۱ شهریور به نشانی خیابان قصردشت، حد فاصل کوچه ۹۰ و ۸۸ به نمایش درمیآید و به مدت یک هفته ادامه دارد. علاقهمندان میتوانند همه روزه از ساعت ۱۸ تا ۲۱ به این گالری مراجعه کنند.
نظر شما