آغاز ساماندهی آبشار «اما» در استان ایلام با اعتبار ۴ میلیارد تومان

فریدون همتی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز عملیات ساماندهی آبشار «اما» با چهار میلیارد تومان اعتبار خبر داد و اظهار کرد: این آبشار یکی از ظرفیت‌های بکر گردشگری استان است که توسعه زیرساخت‌های آن می‌تواند نقش مهمی در جذب گردشگر و رونق اقتصادی منطقه ایفا کند.

وی تصریح کرد: ظرفیت‌های گردشگری در این منطقه نیازمند برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌ها است.

همتی افزود: علاوه بر اعتبار اولیه چهار میلیارد تومانی، پیگیری لازم انجام خواهد شد تا امسال دو میلیارد تومان دیگر برای توسعه این مجموعه اختصاص یابد.

به گفته نماینده مردم ایلام در مجلس، تکمیل این طرح می‌تواند ضمن ایجاد فضای مناسب برای حضور گردشگران داخلی و خارجی، زمینه اشتغال و پویایی اقتصادی در شهرستان ملکشاهی را فراهم سازد.