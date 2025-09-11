داریوش ملاپور در گفتگو با خبرنگار مهر در ارزیابی مهم‌ترین اولویت‌های عمرانی شورای ششم در شهر اطاقور با بیان اینکه نیروی انسانی ستون اصلی هر مجموعه‌ای است، گفت: اولویت نخست ما همیشه پرداخت حقوق، مزایا و بیمه کارکنان شهرداری بوده است.

وی افزود: در کنار پرداخت حقوق و مزایای کارکنان اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام از دوره‌های گذشته، تعیین تکلیف ورودی شهر از پل تا پایان حوزه استحفاظی، اجرای ۱۰ هزار متر آسفالت و سنگ‌فرش‌کردن ۱۵۰۰ متر از مسیر میدان چای‌پز تا بلوار شورا و....از جمله برنامه‌های عمرانی ما در سال پایانی شورا بوده است.

به گفته رئیس شورای شهر اطاقور اجرای پروژه گابیون بندی حاشیه رودخانه شلمانرود و ادامه دیوار حفاظتی پشت اداره زنبور داری نیز در دستور کار قرار دارد.

رئیس شورای شهر اطاقور در ادامه مهم‌ترین چالش‌های توسعه‌ای شهر اطاقور را برشمرد و گفت: بزرگ‌ترین چالش ما محدودیت در کاربری‌های شهری است.

ملاپور افزود: نبود تنوع در کاربری‌ها، به‌ویژه در حوزه گردشگری و سرمایه‌گذار باعث نارضایتی مردم و کاهش درآمد شهرداری شده است بطوری که این موضوع حتی در واحد فنی شهرداری نیز مشکلاتی ایجاد کرده که نیازمند بازنگری جدی است.

وی در ادامه عملکرد شورای ششم شهر اطاقور را مثبت ارزیابی کرد و گفت: همدلی میان اعضا و انتخاب شهردار توانمند، نقش مهمی در اجرای پروژه‌های عمرانی و فرهنگی داشته و توانسته بخشی از عقب‌ماندگی‌های گذشته را در این شهر جبران کند.

رئیس شورای شهر اطاقور درباره اجرای پروژه کمربندی اطاقور به کومله گفت: عملیات اجرایی این پروژه توسط پیمانکار آغاز شده، کارگاه تجهیز شده، دیوار حفاظتی در منطقه کیش پشت به اجرا در آمده و دو طرف پل نیز در دست اقدام است که در صورت تأمین اعتبار این پروژه تا ابتدای حوزه شهری در طالب‌سرا تکمیل خواهد شد.

ملاپور همچنین به دستاوردهای سفر اخیر استاندار گیلان به شهر و بخش اطاقور اشاره کرد و آن را نقطه عطفی در توسعه منطقه دانست و گفت: در این سفر اختصاص یک دستگاه ماشین آتش‌نشانی به شهر در دستور کار قرار گرفت.

رئیس شورای شهر اطاقور سپس به اقدامات مجموعه مدیریت شهری در حوزه گردشگری و توسعه پایدار چه اقداماتی اشاره کرد و افزود: قرارداد اجرای فیبر نوری برای بهبود زیرساخت‌های اینترنتی بسته شده که موجب افزایش درآمد از تابلوهای شهری و جذب گردشگر خواهد شد.

وی افزود: همچنین کاهش حریم رودخانه شلمانرود برای بهره‌برداری توریستی، نصب دکل‌های مخابراتی در پارک این شهر، ایجاد سرویس‌های بهداشتی مدرن و قرارداد تفکیک زباله از مبدا از جمله اقدامات ما بوده در راستای توسعه گردشگری شهر اطاقور است.

رئیس شورای شهر اطاقور در پایان مهم‌ترین پروژه‌های عمرانی دوره ششم شورا را نام برد و گفت: از مهمترین پروژه‌های مهم که در دوره ششم شورا در شهر اطاقور اجرا شده می‌توان به به برگزاری سالانه جشنواره «پنیر خیکی»، گابیون بندی رودخانه شلمانرود به طول ۵۰ متر، پیاده‌روسازی به متراژ ۵۰۰۰ متر، تکمیل ساختمان آتش‌نشانی، عملیاتی کردن ماشین آتش‌نشانی بعد از ۵ سال توقف، اجرای طرح اگو از اطاقور تا روستای کوگه و راه‌اندازی مجدد ماشین لودر فرسوده اشاره کرد.

