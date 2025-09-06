اختصاص ۸ میلیارد تومان برای بازسازی مجتمع فرهنگی و هنری شهید املاکی

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن صبح شنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: عملیات بازسازی مجتمع فرهنگی و هنری شهید املاکی لنگرود از تابستان سال جاری با تخصیص ۴۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات تملک دارایی‌ها و توازن کمیته برنامه‌ریزی شهرستان آغاز شده است و در بودجه سال مالی ۱۴۰۴ نیز مبلغ ۸۰ میلیارد ریال به منظور تکمیل این پروژه فرهنگی اختصاص یافته است.

فرماندار لنگرود با اشاره به اهمیت این مجتمع فرهنگی در سطح شهرستان، افزود: تالار شهید املاکی که به عنوان تنها آمفی‌تئاتر شهرستان شناخته می‌شود، به دلیل قدمت بالا و فرسودگی امکانات، شرایط مناسبی برای برگزاری برنامه‌های فرهنگی و هنری نداشت و بازسازی آن از مطالبات جدی اهالی فرهنگ، هنر و مردم شهرستان بود.

وی ادامه داد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان پیمانکار این پروژه را انتخاب کرده است و بازسازی شامل تعویض مبلمان، کفپوش، زیباسازی فضای داخلی و افزایش زیربنای سالن می‌شود. همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بخشی از اعتبارات ملی خود را برای تجهیز سالن اختصاص خواهد داد.

فرماندار لنگرود گفت: این اقدام در راستای ارتقای زیرساخت‌های فرهنگی و هنری شهرستان و حمایت از فعالان این حوزه انجام می‌شود.