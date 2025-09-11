شاهرخ جهانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های متنوع طبیعی، فرهنگی و اقامتی این شهرستان گفت: نوشهر با دارا بودن هتل‌ها، متل‌ها و مراکز ممتاز پذیرایی و برخورداری از انواع ظرفیت‌های گردشگری می‌تواند به یکی از قطب‌های اصلی گردشگری ایران تبدیل شود.

وی اظهار کرد: شهرستان نوشهر با دارا بودن هتل‌ها، متل‌ها و مراکز اقامتی ممتاز و همچنین ظرفیت‌های متنوع در حوزه‌های گردشگری تاریخی، علمی، کشاورزی، دریامحور، خوراک و روستایی می‌تواند به یکی از قطب‌های اصلی گردشگری کشور تبدیل شود.

وی افزود: وجود جاذبه‌های طبیعی از جمله دریا، جنگل‌های باستانی، رودخانه‌ها، آبشارها و دریاچه‌ها در کنار جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی، فرصت‌های کم‌نظیری برای توسعه گردشگری در نوشهر فراهم کرده است، این شهرستان به دلیل تنوع اقلیمی و ظرفیت‌های بی‌بدیل طبیعت‌گردی، فرهنگی، سلامت و روستایی، یکی از مقاصد مهم گردشگری در شمال کشور محسوب می‌شود.

نوشهر مقصدی برای گردشگران داخلی و خارجی است

فرماندار نوشهر ادامه داد: از ۲۹ نوع گردشگری رایج در دنیا، شهرستان نوشهر تقریباً در اغلب حوزه‌ها از جمله گردشگری میراثی، علمی به واسطه وجود دانشگاه‌ها، کشاورزی با محوریت باغات گل و گیاهان زینتی، گردشگری دریامحور، خوراک و روستایی دارای ظرفیت و زیرساخت است، به همین دلیل این منطقه می‌تواند مقصدی جذاب برای گردشگران داخلی و خارجی باشد.

جهانشاهی با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه گردشگری تصریح کرد: ما از تمامی طرح‌های سرمایه‌گذاری استقبال می‌کنیم و اجازه نخواهیم داد کاغذبازی‌های اداری مانعی در مسیر توسعه گردشگری شهرستان باشد، در راستای سیاست‌های دولت چهاردهم و تحقق شعار سال، فرش قرمز برای سرمایه‌گذاران پهن خواهد شد و همه ظرفیت‌های شهرستان در خدمت رونق اقتصادی و گردشگری قرار می‌گیرد.

وی در پایان گفت: نوشهر به واسطه ظرفیت‌های گسترده در بخش گردشگری، کشاورزی و اقتصادی، نیازمند حضور و سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی است و حمایت همه‌جانبه دولت چهاردهم از بخش خصوصی می‌تواند این شهرستان را به یکی از مهم‌ترین قطب‌های گردشگری و سرمایه‌گذاری کشور تبدیل کند.