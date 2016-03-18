افتتاح یک طرح گردشگری/ کاربری صنعتی در غرب مازندران شوخی است

به گزارش خبرنگار مهر، آئین بهره برداری از مجموعه تاسیسات گردشگری و اقامتی نوشهربعداز ظهر جمعه با حضور مقامات استانی و شهرستانی برگزار شد و رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نوشهر در مراسم بهره برداری یک واحد تاسیسات گردشگری در این شهرستان گفت: این واحد تاسیسات گردشگری بصورت هتل آپارتمان بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری شده است.

مهدی اسحقی نیموری گفت: این هتل آپارتمان در زیربنای یکهزار و ۳۰۰ متر مربع و در ۵ طبقه و بالغ بر ۱۸ واحد بوده که با بهره مندی از تسهیلات اداره گردشگری و سرمایه گذاری بخش خصوصی احداث شده است.

وی افزود: با بهره برداری از این واحد تاسیسات گردشگری، ظرفیت اقامت به ۱۰۰ نفر شب اقامت افزایش یافته و ۱۱ فرصت شغلی ایجاد شده است.

اسحقی تاکید کرد:شهرستان نوشهر بواسطه برخورداری از ظرفیت گردشگری و قطب گردشگری کشور، فرصت های فوق العاده ای برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت هتل سازی و تاسیسات گردشگری فراهم کرده است و همت و تعامل خوبی در میان مسئولین برای جذب سرمایه گذاران وجود دارد.

نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس نیز در این مراسم با قدردانی از اداره گردشگری و مدیران شهرستانی در حمایت از بخش خصوصی گفت: بهره برداری از اینگونه تاسیسات نشان می دهد که باید توسعه در منطقه با اولویت گردشگری باشد.

قاسم احمدی لاشکی با انتقاد از نگاه غیر گردشگری به منطقه غرب استان گفت: بازی دادن منطقه غرب استان با نگاه کشاورزی و صنعتی یک شوخی بیش نیست و منطقه غرب استان بویژه نوشهر و چالوس و کلاردشت بواسطه گردشگرپذیری و حضور میلیونی مسافران نیازمند اعتبار ملی است و نمی توان با اعتبارات شهرستانی شاهد خدمات ملی بود.

احمدی لاشکی خاطرنشان کرد: حمایت از بخش خصوصی باید در اولویت برنامه های استاندار و مدیران استانی برای سرمایه گذاری در بخش گردشگری باشد.