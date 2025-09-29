  1. استانها
  2. مازندران
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۳

جهانشاهی: نوشهر در مسیر تبدیل به شهری بدون بیکار است

نوشهر- فرماندار نوشهر با تأکید بر لزوم حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاران در راستای توسعه گفت: نوشهر در مسیر تبدیل به شهری بدون بیکار است.

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ جهانشاهی عصر دوشنبه در کارگروه اشتغال شهرستان نوشهر با تأکید بر لزوم حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاران در راستای توسعه اقتصادی شهرستان گفت: برای سرمایه‌گذاران فرش قرمز واقعی پهن می‌کنیم تا نوشهر به شهری بدون بیکار تبدیل شود.

وی افزود: بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه منطقه، احیای واحدهای راکد، حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری، از محورهای اساسی برنامه‌های اشتغال‌زایی در نوشهر است.

فرماندار نوشهر با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تبریک هفته گردشگری، بر اهمیت اجرای دقیق شعار سال تأکید کرد و گفت: نوشهر به واسطه ظرفیت‌های منحصربه‌فرد طبیعی و موقعیت جغرافیایی‌اش، آماده تبدیل شدن به یکی از قطب‌های گردشگری، تولید و اقتصاد دریامحور در کشور است.

وی افزود: با ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها و حمایت از بخش خصوصی، علاوه بر حفظ اشتغال موجود، زمینه برای ایجاد اشتغال پایدار فراهم خواهد شد.‌

