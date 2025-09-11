آغاز محاکمه متهم به تلاش برای ترور «ترامپ»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، ۱۲ عضو هیئت منصفه و ۴ عضو علیالبدل در دادگاه «رایان وسلی روث»، مردی که متهم به تلاش برای ترور دونالد ترامپ در سپتامبر گذشته در زمین گلف فلوریدا است، انتخاب شدهاند.
روث در این دادگاه، به تنهایی پشت میز دفاع نشسته و از خود دفاع میکند.
دادستانها میگویند مردی که سال گذشته در فلوریدا به تلاش برای ترور دونالد ترامپ متهم شد، هفتهها برای حمله با اسلحه برنامهریزی کرده بود؛ اما با دخالت سرویس مخفی ناکام ماند.
رایان روث، متهم ۵۹ ساله، تصمیم گرفته است بدون وکیل از خود دفاع کند؛ قاضی فدرال به او اجازه داده که وکلای منصوب دادگاه را قبول نکند، هرچند آنها در دادگاه حاضرند تا در صورت نیاز به وی کمک کنند.
دادگاه قرار است اوایل وقت امروز به وقت محلی برگزار شود.
