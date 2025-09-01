به گزارش خبرگزاری مهر، سید بصیر هاشمی صبح دوشنبه در نشست دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ضمن بررسی چالش‌ها و مسائل کلیدی در حوزه پوست و مو، بر اهمیت حفظ و ارتقا سلامت عمومی تأکید کرد.

وی ضمن تأکید بر اینکه هرگونه دخالت در امور پزشکی و سلامت با برخورد قانونی روبه‌رو خواهد شد، گفت: آگاه‌سازی جامعه و مقابله با تبلیغات فریبنده و غیرقانونی، به‌ویژه در فضای مجازی، از جمله مهم‌ترین راهکارها برای پیشگیری از تخلفات در این حوزه به شمار می‌رود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین به مراکز و کلینیک‌هایی که به صورت غیرمجاز فعالیت کرده و سلامت مردم را به خطر می‌اندازند، هشدار داد و افزود: دانشگاه با فعالیت‌ها و اقدامات غیرقانونی قاطعانه مقابله خواهد کرد و متخلفان را به مراجع قضائی معرفی می‌نماید.

هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم پیگیری مسائل حوزه سلامت از طریق انجمن‌های تخصصی و سازمان نظام پزشکی تأکید و تصریح کرد: حل و فصل مسائل باید از طریق نهادهای تخصصی صورت گیرد تا خدمات بهداشتی و درمانی به بهترین شکل ممکن به مردم ارائه شود.