  1. استانها
  2. فارس
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۴۸

راه‌اندازی بخش جراحی قلب کودکان در بیمارستان نمازی شیراز

راه‌اندازی بخش جراحی قلب کودکان در بیمارستان نمازی شیراز

شیراز- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، از راه‌اندازی بخش جراحی قلب کودکان در بیمارستان نمازی شیراز در آینده ای نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امین نیاکان گفت: در حال آماده‌سازی و تجهیز بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) و سایر امکانات لازم برای راه‌اندازی بخش جراحی قلب کودکان هستیم.

وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود این بخش ظرف یک ماه آینده به طور کامل فعال شود که با راه‌اندازی آن، بزرگترین و مجهزترین سانتر جراحی قلب کودکان در منطقه جنوب کشور در بیمارستان نمازی شیراز آغاز به کار خواهد کرد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز در خصوص فعالیت بخش جراحی قلب بزرگسالان بیمارستان نمازی نیز افزود: با همت و تلاش شبانه‌روزی مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز، بیمارستان نمازی و اساتید برجسته حوزه جراحی قلب در یک ماه گذشته شاهد انجام موفقیت‌آمیز هفت عمل جراحی قلب بزرگسالان بوده‌ایم که این مهم با تلاش بی‌وقفه اساتید گرانقدر و کادر درمانی مجرب محقق شده است.

نیاکان تصریح کرد: توسعه این بخش‌های تخصصی، بار دیگر بیمارستان نمازی به عنوان قطب درمانی قلب در جنوب کشور، خدمات ارزنده و حیاتی را به بیماران ارائه دهد و نقش مهمی در ارتقای سلامت جامعه ایفا کند.

کد خبر 6575572

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها