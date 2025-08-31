به گزارش خبرگزاری مهر، امین نیاکان گفت: در حال آمادهسازی و تجهیز بخش مراقبتهای ویژه (ICU) و سایر امکانات لازم برای راهاندازی بخش جراحی قلب کودکان هستیم.
وی ادامه داد: پیشبینی میشود این بخش ظرف یک ماه آینده به طور کامل فعال شود که با راهاندازی آن، بزرگترین و مجهزترین سانتر جراحی قلب کودکان در منطقه جنوب کشور در بیمارستان نمازی شیراز آغاز به کار خواهد کرد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز در خصوص فعالیت بخش جراحی قلب بزرگسالان بیمارستان نمازی نیز افزود: با همت و تلاش شبانهروزی مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز، بیمارستان نمازی و اساتید برجسته حوزه جراحی قلب در یک ماه گذشته شاهد انجام موفقیتآمیز هفت عمل جراحی قلب بزرگسالان بودهایم که این مهم با تلاش بیوقفه اساتید گرانقدر و کادر درمانی مجرب محقق شده است.
نیاکان تصریح کرد: توسعه این بخشهای تخصصی، بار دیگر بیمارستان نمازی به عنوان قطب درمانی قلب در جنوب کشور، خدمات ارزنده و حیاتی را به بیماران ارائه دهد و نقش مهمی در ارتقای سلامت جامعه ایفا کند.
نظر شما