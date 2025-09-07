به گزارش خبرگزاری مهر، علی شبانی از تدوین و تصویب سند راهبردی اجرایی الزامات پایدار ارتقای شاخصهای بهداشتی آب آشامیدنی با مشارکت سه دانشگاه علومپزشکی شهرستان های جهرم، لارستان و گراش این استان برای ۱۸ شهر خبر داد و گفت: در اقدامی بیسابقه و با هدف ارتقای کیفیت آب آشامیدنی مردم، سند راهبردی اجرایی الزامات پایدار سلامت آب آشامیدنی با همکاری دانشگاههای علومپزشکی شهرستان های جهرم، لارستان و گراش و شرکت آبفای استان فارس به تصویب نهایی رسید.
وی ادامه داد: این سند جامع، نقشهی راهی کلان برای تضمین شاخصهای بهداشتی آب در شبکهی توزیع ۱۸ شهر این استان است.
مدیرعامل شرکت آبفا فارس با اشاره به ابلاغیهها و تأکیدات مکرّر وزارت های بهداشت و نیرو بر اجرای دقیق الزامات سامانههای آب آشامیدنی، بهویژه در سه شاخص حیاتی کلر آزاد باقیمانده، کدورت و آزمایشهای میکروبی، افزود: در پاسخ به این ضرورت ملی، برنامهریزی جامع و همهجانبهای برای تحقق عملی این اهداف در سطح استان انجام شد.
شبانی گفت: فرآیند تدوین این سند از ابتدای سال جاری با برگزاری ۱۱ جلسهی کارشناسی مقدماتی کلید خورد و در نهایت، طی سه جلسه رسمی و فشرده با حضور معاونین بهداشتی و گروههای تخصصی هر دانشگاه علومپزشکی، نماینده شرکت مهندسی آبفای کشور، مدیر دفتر بهرهبرداری و مدیران محلی شهرستانها، نهایی و بهصورت رسمی مصوب شد و ابلاغ گردید.
وی ادامه داد: این سند راهبردی، چارچوبی روشن برای گردش اطلاعات، تعاملات درونسازمانی آبفای استان فارس و معاونتهای بهداشتی، ایجاد ارتباطات نظاممند بین خانههای بهداشت، آبداران، کارشناسان بهداشت محیط و کنترلکیفی آب و همچنین تبیین انتظارات هدفمند دانشگاههای علومپزشکی از شرکت آبفای استان فارس تعریف میکند.
مدیر عامل شرکت آبفا فارس با بیان اینکه سه دانشگاه علومپزشکی استان حمایت حداکثری از این طرح دارند، افزود: در تدوین این سند، تمامی وجوه جغرافیایی، اقلیمی و حتی فرهنگی مناطق مختلف استان به دقّت لحاظ شده تا بیشترین همخوانی را با شرایط بومی داشته باشد.
شبانی گفت: هدف ما بهرهگیری از حداکثر ظرفیتهای موجود برای دستیابی به نهایت بهرهوری است.
مدیر عامل شرکت آبفا فارس پایان زمستان سال جاری را بهعنوان هدف میانمدت برای ارزیابی میزان تحقق مفاد این سند تعیین و تصریح کرد: همه اعضای این کارگروه مشترک، متعهد به مشارکتی حداکثری برای اجرای موفقیتآمیز این برنامه هستند تا مردم جنوب استان فارس با آرامش خاطر از آب آشامیدنی سالم و باکیفیت بهرهمند شوند.این همکاری گسترده، نویدبخش تحولی چشمگیر در ارتقای شاخصهای سلامت و کیفیت آب شرب در استان فارس است.
