به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا افشاری‌فر صبح یکشنبه در حاشیه جلسه‌ای که با حضور رئیس شاخه علوم پایه فرهنگستان علوم کشور، برخی از رؤسای مراکز علمی شهر شیراز و جمعی از اعضای وابسته و پیوسته فرهنگستان علوم مقیم شیراز در دانشگاه شیراز ترتیب یافت؛ با اشاره به جایگاه علمی و دانشگاهی شیراز و استان فارس گفت: وجود چهره‌های تراز اول علمی در این شهر، به‌ویژه حضور یک‌سوم (حدود سی‌نفر) از اعضای وابسته و پیوسته فرهنگستان علوم در استان فارس، موجب شد تا موضوع تأسیس نخستین شعبه فرهنگستان علوم ایران در شهر شیراز را مطرح کنیم.

وی، هم‌افزایی علمی و تقویت همکاری‌های میان‌رشته‌ای، ارتقای سیاست‌ها و پژوهش‌های راهبردی، شناسایی و اولویت‌بندی مسائل علمی، گسترش تعاملات ملی و بین‌المللی و توسعه آموزش را از اهداف اصلی راه‌اندازی این شعبه در استان فارس برشمرد و ادامه داد: تعیین اولویت‌های پژوهشی استان، ارائه راهکارهای مبتنی بر پژوهش‌ها برای حل مسائل استان و ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان از دیگر اهداف راه‌اندازی شعبه فرهنگستان علوم در شیراز است.

رئیس دانشگاه شیراز با بیان اینکه دولت هیچ یاوری جز دانشگاه‌ها ندارد؛ از نبود هیچ سازوکار مشخصی و ارتباط سیستمی مستقیمی با دولت انتقاد کرد و افزود: امید است با تشکیل این شعبه و گسترش چنین فضاهایی ارتباط بهتر و بیشتری با دولت فراهم کرد و به حل مسائل و مشکلات جامعه کمک کرد؛ چراکه حضور دانشگاه‌های مهم و توانمند در استان فرصت مغتنمی را در این زمینه فراهم می‌کند.

موسوی موحد، رئیس شاخه علوم پایه فرهنگستان علوم کشور نیز در این جلسه ضمن ابراز امیدواری از تأسیس نخستین شعبه فرهنگستان علوم ایران در شیراز، با توجه به حضور دانشگاه‌ها و مراکز علمی معتبر در این استان و اقامت حدود ۳۰ نفر از اعضای فرهنگستان علوم در این شهر، گفت: این اقدام به تحقق اهداف فرهنگستان کمک شایانی می‌کند و می‌تواند به یکپارچگی ما کمک کند.

وی از حمایت نهادهای مختلف ازجمله معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد ملی علم و… در زمینه تأسیس شعبه جنوب کشور فرهنگستان علوم ایران در شیراز خبر و پیشنهاد داد: یک هسته کوچک و یک دبیر علمی برای پیشبرد کارها مشخص شود.

راه‌اندازی یک شبکه علمی استانی، پیوند پیشکسوتان با نخبگان جوان، جذب حمایت‌های مالی، برگزاری نشست‌های علمی و عمومی از دیگر پیشنهادات وی برای راه‌اندازی شعبه فرهنگستان علوم ایران در شیراز بود.

گفتنی است، در این نشست هم‌اندیشی که به دعوت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز تشکیل شد؛ مسئولان مراکز علمی مختلف استان فارس، ازجمله رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی فارس، صنعتی شیراز، ISC، پارک علم و فناوری، بنیاد ملی نخبگان فارس و بیش‌از ۳۰ نفر از اساتید برجسته و اعضای فرهنگستان علوم ایران حضور داشتند و شیوه چگونگی تأسیس و آغاز به‌کار این شعبه در شیراز را بررسی و دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود را مطرح کردند.