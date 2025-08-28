  1. استانها
  2. فارس
۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۱۳

نجات ۴۰۴ نوزاد از سقط غیرقانونی با افزایش مراکز نفس در فارس

شیراز - معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به نجات ۴۰۴ نوزاد از سقط غیرقانونی، از رتبه دو این دانشگاه در اجرای برنامه‌های جوانی جمعیت خبر داد .

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، بیان داشت: دانشگاه علوم پزشکی شیراز موفق به کسب رتبه دوم کشوری در اجرای برنامه‌های جوانی جمعیت شده است.

اورنگ ایلامی افزود: مراکز نفس (نجات فرزندان سقط) از ۲۴ به ۳۴ مرکز افزایش یافته و در همین راستا با همکاری بسیج جامعه پزشکی، ۴۰۴ نوزاد از سقط غیرقانونی نجات یافته‌اند.

ایلامی همچنین به حمایت‌های تغذیه‌ای برای کودکان اشاره کرد و گفت: تاکنون ۴ هزار و ۷۰۰ کودک دچار اختلال رشد شناسایی شده و تحت پوشش حمایت تغذیه‌ای وزارت رفاه قرار گرفته‌اند.

وی به موفقیت‌های دانشگاه در حوزه سلامت مادر و کودک اشاره کرد و گفت: این دانشگاه رتبه اول کشوری در غربالگری ۲۳ بیماری متابولیک ارثی در بدو تولد را کسب کرده و پوشش غربالگری شنوایی نوزادان نیز به ۹۵ درصد افزایش یافته است که با گسترش مراکز غربالگری از ۲۹ به ۳۲ مرکز محقق شده است.

