به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب رستمی پیش از ظهر پنج‌شنبه در همایش هم‌اندیشی کانون‌های کارآفرینی و کارگری با اشاره به برخی مشکلات ساختاری در تعاملات اقتصادی استان‌ها افزود: متأسفانه برخی استان‌ها از مواهب چهارمحال و بختیاری بهره‌مند می‌شوند اما سهمی از توسعه به این منطقه نمی‌رسد. اگر نگاه‌ها اصلاح شود و با مهربانی به ظرفیت‌های این استان توجه شود، می‌توان زیرساخت‌های موجود را به فرصت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری تبدیل کرد.

رستمی با بیان اینکه کارگران و کارفرمایان ستون‌های اصلی تولید و اشتغال کشور هستند، اظهار داشت: طبق آخرین آمار، ایجاد یک شغل خدماتی بیش از ۳۰۰ میلیون تومان و یک شغل صنعتی یا نفتی بیش از یک میلیارد تومان هزینه دارد. این نشان می‌دهد که کارفرمایان ما چه بار سنگینی را به دوش می‌کشند.

وی همچنین با اشاره به ماده ۱۳۱ قانون کار درباره نقش انجمن‌های صنفی در حفظ حقوق و منافع مشروع کارگران، از تلاش‌های فعالان صنفی در استان تقدیر کرد و گفت: فضای امن و مدیریت‌شده‌ای که شما ایجاد کرده‌اید، زمینه‌ساز رونق و انگیزه برای سرمایه‌گذاران و کارگران است.

معاون وزیر تعاون در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های اقتصادی وزارتخانه‌ها اشاره کرد و افزود: واگذاری بنگاه‌های اقتصادی و تمرکز بر اشتغال و ایمنی جامعه کارگری، اولویت اصلی ماست.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر توانمندی نیروی کار استان چهارمحال و بختیاری، خواستار حمایت ملی برای ایجاد فضای سرمایه‌گذاری در این منطقه شد.

رستمی گفت: نیروی کار در چهارمحال و بختیاری از توانمندی بالایی برخوردار است. متأسفانه در برخی استان‌های جنوبی، این ظرفیت‌ها به‌درستی دیده نمی‌شود. ما در این استان نیروی شاغل حرفه‌ای داریم که می‌توانند موتور محرک توسعه باشند.

وی با بیان اینکه ایجاد امنیت و فضای اقتصادی مناسب از الزامات جذب سرمایه‌گذار است، افزود: از همه مسئولان و فعالان اقتصادی تقاضا دارم که با نگاه حمایتی، زمینه سرمایه‌گذاری در استان را فراهم کنند و امید است بتوانیم از ظرفیت‌های موجود بهره‌برداری کنیم.

رستمی همچنین به نقش نهادهای حمایتی در توسعه اشتغال اشاره کرد و گفت: صندوق‌های تأمین اجتماعی در استان فعال هستند و می‌توانند در کنار سایر زیرساخت‌ها، پشتیبان خوبی برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان باشند.

معاون وزیر تعاون در پایان تأکید کرد: چهارمحال و بختیاری نه‌تنها از نظر منابع طبیعی و انسانی غنی است، بلکه با مدیریت صحیح و حمایت ملی، می‌تواند به یکی از قطب‌های اقتصادی کشور تبدیل شود.