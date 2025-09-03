راویان نوین پیشرفت روستایی در «ایران سبز»

به گزارش خبرگزاری مهر، قسمت پنجم برنامه تلویزیونی «ایران سبز» با حضور عباس صفرزاده دبیر باشگاه کشاورزان جوان کندر، شهرستان خلیل‌آباد در استان خراسان رضوی، روز پنجشنبه ششم شهریور ساعت ۱۷ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد. این برنامه در ادامه سفرهای مستمر خود به روستاها، بار دیگر با نگاهی عمیق به نقش جوانان در پیشرفت روستایی، چالش‌ها و ظرفیت‌های منطقه کشاورزی کندر پرداخته است.

حضور فعالان اجتماعی روستاها و کشاورزی در شهر سنندج و مصاحبه‌های مستند با آنها، گویای اهمیت نقش جوانان در تحولات روستاهاست. همچنین سفر تیم تولید به روستای خوزنین شهرستان بوئین‌زهرا استان قزوین، نشان‌دهنده تنوع و ظرفیت‌های بکر روستایی کشور است؛ روستایی با بیش از ۴۴ شهید، باغات پسته گسترده، جشنواره گل محمدی ثبت ملی شده، مرکز نجوم و موزه محلی که بیانگر عمق فرهنگی و تاریخی این منطقه است.

این برنامه علاوه بر روایت تصویری، با پخش تصاویر دریافت شده در پویش «روستای من» که شامل سرود دختران روستای سیریزجان بخش جره و بالاده شهرستان کازرون از استان فارس و پیام‌های مردمی، تلاش می‌کند صدای روستا را به مرکز توجه رسانه‌ها برساند.

در بخش تحلیلی، توجه ویژه برنامه به بازداشت خانم مهدیه اسفندیاری و واکنش دختران دانشجو و تحصیل‌کرده روستاها و مناطق عشایری، اهمیت بالای دغدغه‌های حقوقی و اجتماعی در جامعه روستایی و عشایری را نشان می‌دهد؛ موضوعی که شبکه‌های استانی و سراسری نیز در راستای هم‌افزایی با برنامه‌های تلویزیونی، پوشش گسترده‌ای برای آن در نظر گرفته‌اند.

معرفی کتاب «روستای الکترونیکی» در این قسمت، نمادی است از روند ورود فناوری‌های نوین به حوزه کشاورزی و زندگی روستایی که می‌تواند به عنوان راهکاری نوین برای پیشرفت ماندگار و کاهش مهاجرت اجباری به شهرها تلقی شود.

این برنامه با محوریت برجسته‌سازی ظرفیت‌های انسانی و فرهنگی در روستاها، ضمن بازنمایی واقعیات و ظرفیت ها، چالش‌های اساسی پیشرفت روستایی و عشایری در ایران را به نقد و تحلیل می‌کشد و مخاطب را به تعمق بیشتر در نقش جوانان و فناوری در آینده روستاها و مناطق عشایری دعوت می‌کند.