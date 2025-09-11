۶.۵ کیلومتر کلکتور فاضلاب همدان وارد فاز اجرایی شد

حمیدرضا حاجی‌بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فاضلاب همدان اظهار کرد: با تأمین ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل ماده ۵۶، عملیات اجرایی کلکتور E فاضلاب همدان آغاز شده که علاوه بر پاکسازی بخش مهمی از شبکه فاضلاب شهر، دو رودخانه بزرگ را نیز ساماندهی می‌کند.

وی افزود: این کلکتور از بلوار شاهد، میدان نجوم، تپه حاج عنایت، میدان رسالت، اعتمادیه، ۹ دی، بخش‌هایی از پردیس و امام گل به سمت سیلو، بلوار خوزستان و شهرک فرهنگیان آیت‌الله نجفی امتداد می‌یابد و با اجرای آن، فاضلاب این مناطق به طور کامل جمع‌آوری و پاکسازی می‌شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: با تکمیل این پروژه، ۲۵۰ لیتر پساب تصفیه شده به ظرفیت فاضلاب همدان اضافه می‌شود که می‌تواند در بخش صنعت مورد استفاده قرار گیرد و در کاهش فشار بر منابع آب شرب نقش مؤثری داشته باشد.

وی با اشاره به مزاحمت و آلودگی ناشی از رودخانه‌های روباز در شهرک فرهنگیان و شهرک مدنی، گفت: این مسیرها نیز در قالب این پروژه پوشش داده می‌شوند. همچنین، طرح فاضلاب در مناطق جورقان، قهاوند، مریانج، مسیر گردشگری امامزاده محسن و سد اکباتان در دستور کار قرار گرفته و بخشی از پاکسازی فاضلاب سد اکباتان نیز اجرا خواهد شد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اجرای مسیر ۶.۵ کیلومتری کلکتور E یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های زیرساختی حوزه فاضلاب در سال‌های اخیر است که با همکاری مدیریت آب و فاضلاب استان، بانک رفاه و حمایت مسئولان استان به سرانجام خواهد رسید. از مجموع ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب، تاکنون ۱۵۰ میلیارد تومان تزریق شده و روند کار با سرعت ادامه دارد.