۹۵ درصد از کتب درسی در لرستان توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عیسی سهرابی در جلسه مدیران و رؤسای آموزش‌وپرورش شهرستان‌ها و مناطق لرستان با اشاره به وضعیت کتاب‌های درسی، اظهار داشت: ۹۵ درصد کتب ارسالی از وزارت آموزش‌وپرورش بین مدارس و مناطق توزیع شده و خانواده‌ها می‌توانند طی هفته آینده با هماهنگی مدیران مدارس برای دریافت کتب فرزندان خود اقدام کنند. تنها پنج درصد باقی‌مانده مربوط به خانواده‌هایی است که دیرتر در سامانه ثبت سفارش کرده‌اند و پس از تکمیل فرایند، توزیع خواهد شد.

وی تأکید کرد: آموزش‌وپرورش لرستان تعطیلی ندارد و همه ظرفیت‌ها بسیج شده‌اند تا سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ بانشاط، پویایی و امید برای دانش‌آموزان استان آغاز شود.