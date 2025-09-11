  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۴۶

افزایش شمار شهدای غزه به ۶۴ هزار و ۷۱۸ نفر

افزایش شمار شهدای غزه به ۶۴ هزار و ۷۱۸ نفر

در حالی که شمار شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه به ۶۴ هزار و ۷۱۸ نفر رسیده است، ۲ هزار و ۴۶۵ فلسطینی در کمین‌گاه‌های مرگ موسوم به مراکز توزیع کمک‌ها در این باریکه شهید شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت در نوار غزه اعلام کرد شمار شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به این باریکه از هفتم اکتبر سال ۲۰۲۳ تاکنون به ۶۴ هزار و ۷۱۸ نفر و شمار مجروحان به ۱۶۳ هزار و ۸۵۹ نفر رسید.

بر اساس گزارش این وزارتخانه، طی ۲۴ ساعت گذشته بیمارستان‌های غزه پیکرهای ۷۲ شهید و ۳۵۶ زخمی را پذیرش کردند.

مقام‌های وزارت بهداشت نوار غزه افزودند که شمار شهدا از زمان نقض آتش بس در این باریکه از سوی رژیم صهیونیستی در ۱۸ ماه مارس ۲۰۲۵ تا کنون به ۱۲ هزار ۱۷۰ نفر و شمار مجروحان به ۵۱ هزار و ۸۱۸ نفر افزایش یافت.

همچنین شمار فلسطینی‌هایی که در کمین‌گاه‌های مرک موسوم به مراکز توزیع کمک‌های بشردوستانه در نوار غزه به شهادت رسیده اند، ۲ هزار و ۴۶۵ نفر و شمار مجروحان ۱۷ هزار و ۹۴۸ نفر است.

کد خبر 6586360

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها