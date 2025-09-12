آنروا: مکان امنی در غزه وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سما، آژانس امداد و کاریابی برای آوارگان فلسطینی (آن روا) اعلام کرد: غیرنظامیان در غزه در وضعیت بحرانی گرفتار شده‌اند و هیچ مکان امنی برای پناه بردن وجود ندارد.

آن روا گزارش داد که خانواده‌های ساکن غزه با شرایط سخت و افزایش شدید ناامنی غذایی روبرو هستند.

این نهاد بین‌المللی تاکید کرد که باید هرچه سریع‌تر به توافق آتش‌بس در غزه دست یافت تا از بروز فاجعه انسانی جلوگیری شود.

پیش از این نیز، محمود بصل، سخنگوی سازمان امداد و نجات نوار غزه، اعلام کرد که در پی حملات شدید رژیم صهیونیستی و تشدید بحران انسانی، بیش از ۵۰ هزار شهروند در غزه از جمله کودکان، زنان و سالخوردگان، در کمتر از یک هفته بی‌خانمان شده‌اند.

به گفته بصل، ارتش صهیونیستی طی روزهای اخیر ۱۲ ساختمان مسکونی بلندمرتبه با بیش از ۷ طبقه و حدود ۵۰۰ واحد مسکونی را به طور کامل ویران کرده که به آوارگی بیش از ۱۰ هزار نفر انجامیده است. همچنین بیش از ۱۲۰ ساختمان دیگر با ارتفاع کمتر از ۷ طبقه (به طور میانگین سه طبقه) هدف قرار گرفته و دست‌کم ۷۲۰۰ نفر دیگر آواره شده‌اند.

وی افزود که در این حملات بیش از ۵۰۰ ساختمان به طور جزئی آسیب دیده و حدود ۳۰ هزار نفر خانه‌های خود را از دست داده‌اند. افزون بر این، بیش از ۶۰۰ چادر محل اسکان موقت نیز نابود شده و دست‌کم ۶ هزار آواره دیگر بی‌پناه مانده‌اند.

بصل خاطر نشان کرد که نیروهای اشغالگر همچنین ۱۰ مدرسه و ۵ مسجد را به طور کامل تخریب کرده‌اند.

او با هشدار نسبت به ابعاد فاجعه انسانی در غزه، از سازمان ملل و جامعه جهانی خواست فوراً برای توقف حملات اشغالگران و حمایت از غیرنظامیان مداخله کنند. وی همچنین از سازمان‌های امدادی و بشردوستانه خواست تا با تأمین سرپناه‌های جایگزین و فراهم آوردن نیازهای اساسی همچون غذا، دارو و سایر ملزومات فوری، به یاری آوارگان بشتابند.