حزب الله لبنان حمله بزدلانه رژیم صهیونیستی به یمن را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره یمن، حزب‌الله با صدور بیانیه‌ای تأکید کرد این تجاوز، بیانگر «ورشکستگی و استیصال نتانیاهو» است که به دنبال تحقق پیروزی‌های خیالی است.

این جنبش افزود: دشمن صهیونیستی از بازداشتن یمن مقاوم یا تضعیف اراده آن در ادامه حمایت از مردم غزه و افشای جنایات اسرائیل ناامید شده است.

حزب‌الله در پایان ضمن اعلام همبستگی کامل با رسانه‌های مقاوم یمنی، از تمامی نهادهای رسانه‌ای جهان خواست این تجاوز را محکوم کنند و با طرح دعاوی حقوقی، عاملان آن را تحت پیگرد قرار دهند.

گفتنی است که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی ساعاتی پیش برخی مراکز دولتی و رسانه‌ای و زیرساخت‌های غیرنظامی یمن را هدف حملات خود قرار دادند.

یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که سامانه پدافند هوایی یمن در این عملیات با شلیک موشک‌های زمین به هوا تعدادی از جنگنده‌های رژیم صهیونیستی را مجبور به فرار کرده است.