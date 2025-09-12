  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۵۳

سیاست «زمین سوخته» تل آویو برای آواره کردن ساکنان شهر غزه

سیاست «زمین سوخته» تل آویو برای آواره کردن ساکنان شهر غزه

دیده‌بان حقوق بشر اروپا–مدیترانه هشدار داد که ارتش رژیم صهیونیستی با به‌کارگیری سیاست «زمین سوخته» در تلاش است صدها هزار ساکن و آواره شهر غزه را با زور و ارعاب وادار به ترک خانه‌هایشان کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، دیده‌بان حقوق بشر اروپا–مدیترانه هشدار داد که ارتش رژیم صهیونیستی با به‌کارگیری سیاست «زمین سوخته» در تلاش است صدها هزار ساکن و آواره شهر غزه را با زور و ارعاب وادار به ترک خانه‌هایشان کند.

این نهاد حقوق بشری در بیانیه‌ای که امروز جمعه منتشر شد، اعلام کرد: ارتش اشغالگر با تشدید کشتار جمعی غیرنظامیان، گسترش تخریب ساختمان‌های مسکونی باقیمانده و تعطیل کامل تلاش‌های امدادی، عملاً شرایطی ایجاد کرده که مخالفت با کوچ اجباری به معنای «اعدام جمعی عامدانه و نظام‌مند» است.

به گفته این دیده‌بان، شامگاه پنجشنبه ارتش صهیونیستی دستورهای تخلیه غیرقانونی برای هفت مرکز وابسته به نهادهای بهداشتی و امدادی داخلی و بین‌المللی در شهر غزه صادر کرد؛ اقدامی که هدف آن فلج کردن کامل فعالیت‌های نجات‌بخش پزشکی و انسانی است.

در این گزارش آمده است: چنین اقداماتی بخشی از روند تهاجم نظامی اخیر است که بیش از یک ماه ادامه یافته و در چارچوب طرحی آشکار برای تحکیم کنترل نظامی بر غزه و خالی‌کردن آن از ساکنانش دنبال می‌شود؛ طرحی که خطر تبدیل این شهر به منطقه‌ای ویران و خالی از هرگونه مقومات زندگی را به همراه دارد.

طبق این بیانیه، تنها در یک روز ۱۵ خانه در اردوگاه الشاطئ در غرب غزه هدف حمله هوایی قرار گرفت و همزمان برج‌های مسکونی چندطبقه در مرکز شهر تخریب شدند. این اقدامات به‌وضوح با هدف افزایش رنج مردم و سلب حداقل امکانات بقا از آنان انجام گرفته است.

دیده‌بان حقوق بشر اروپا–مدیترانه خاطر نشان کرد که طی روزهای اخیر، همراه با صدور دستورات تخلیه و تخریب گسترده خانه‌ها و مراکز اسکان، کشتار جمعی روزانه شدت گرفته است؛ به‌گونه‌ای که ۷۰ تا ۸۰ درصد از قربانیان روزانه در کل نوار غزه، مربوط به شهر غزه هستند.

کد خبر 6586999

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها