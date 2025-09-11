تحویل جدیدترین مدل دستگاه آزمایش خون Cobus ۴۰۲ به انتقال خون مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، ریتا ظهیری اظهار کرد: راهاندازی دستگاه آزمایش خون Cobus 402 گامی مهم در جهت افزایش ایمنی خونهای اهدایی، تسریع فرآیند آزمایش و ارتقای سطح اعتماد عمومی به خدمات انتقال خون است و این امر سلامت خون استان را در حدی بالاتر از استانداردهای بین المللی خواهد برد.
وی افزود: با تلاشهای مجموعه انتقال خون استان مرکزی در سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ این اداره کل در ارزیابیهای فنی سازمان انتقال خون ایران امتیاز ۱۰۰ از ۱۰۰ را کسب و به عنوان برترین اداره کل انتقال خون کشور در سه سال پیاپی معرفی شده است.
مدیر کل انتقال خون استان مرکزی با بیان اینکه با حمایت سازمان انتقال خون ایران، جدیدترین مدل دستگاه آزمایش خون Cobus 402 به اداره کل انتقال خون استان مرکزی تحویل شد، گفت: از مهمترین قابلیتهای دستگاه Cobus 402، انجام آزمایشهای HIV، HBs و RPR با دقت فوق العاده بالا و در کوتاهترین زمان ممکن است که نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی و تأمین خون سالم برای بیماران ایفا میکند.
ظهیری بیان کرد: ارزش ریالی این دستگاه بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است که نشاندهنده اهمیت سرمایهگذاری در حوزه سلامت و بهروزرسانی تجهیزات حیاتی در نظام انتقال خون کشور است.
