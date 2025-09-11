  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۲۷

تکرار ادعاهای شورای همکاری خلیج فارس درباره جزایر سه‌گانه ایران

دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در نشست مشترک وزرای گفت‌وگوی راهبردی روسیه و کشورهای عضو این شورا در سوچی، بار دیگر ادعاهای بی‌اساس را درباره جزایر سه‌گانه ایران تکرار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «جاسم محمد البدیوی» دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در نشست سوچی با تکرار ادعا درباره جزایر سه گانه ایران گفت: از ایران می‌ خواهیم به تلاش ‌های امارات برای حل مشکل جزایر سه‌ گانه از طریق گفتگو پاسخ دهد.

هشتمین نشست وزرای گفت‌وگوی راهبردی روسیه و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس امروز پنج شنبه در سوچی آغاز شد.

شورای همکاری خلیج فارس اخیرا هم در پایان نشست یکصد و شصت و پنجم وزرای خارجه خود بار دیگر مدعی شد جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی متعلق به امارات متحده عربی است.

این شورا همچنین ادعا کرد که میدان گازی آرش به‌طور کامل در محدوده دریایی کویت قرار دارد و مالکیت آن تنها متعلق به عربستان و کویت است.

افزون بر این، شورا در اقدامی مداخله‌جویانه خواستار گنجاندن «نگرانی‌های امنیتی کشورهای عضو» در مذاکرات هسته‌ای ایران شد.

این ادعاهای تکراری و بی‌اساس، بار دیگر واکنش صریح مقام های جمهوری اسلامی ایران را به‌همراه داشت.

