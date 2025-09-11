به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «جاسم محمد البدیوی» دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در نشست سوچی با تکرار ادعا درباره جزایر سه گانه ایران گفت: از ایران می‌ خواهیم به تلاش ‌های امارات برای حل مشکل جزایر سه‌ گانه از طریق گفتگو پاسخ دهد.

هشتمین نشست وزرای گفت‌وگوی راهبردی روسیه و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس امروز پنج شنبه در سوچی آغاز شد.

شورای همکاری خلیج فارس اخیرا هم در پایان نشست یکصد و شصت و پنجم وزرای خارجه خود بار دیگر مدعی شد جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی متعلق به امارات متحده عربی است.

این شورا همچنین ادعا کرد که میدان گازی آرش به‌طور کامل در محدوده دریایی کویت قرار دارد و مالکیت آن تنها متعلق به عربستان و کویت است.

افزون بر این، شورا در اقدامی مداخله‌جویانه خواستار گنجاندن «نگرانی‌های امنیتی کشورهای عضو» در مذاکرات هسته‌ای ایران شد.

این ادعاهای تکراری و بی‌اساس، بار دیگر واکنش صریح مقام های جمهوری اسلامی ایران را به‌همراه داشت.