به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد میرزایی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۱۲ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود، گفت: بیانیه پایانی نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج همیشه فارس در کویت درباره جزایر سه گانه ایرانی، غیر سازنده و محکوم است.

نماینده مردم شاهین‌دژ در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: جزایر تا ابد ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسی ریشه در خاک ایران دارند.

میرزایی ادامه داد: باید وزارت خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات با برگزاری نمایشگاه‌هایی در پایتخت کشورهای منطقه‌ای و اروپایی، نسبت به آگاه سازی افکار عمومی جهانیان به حق مسلم و تاریخی ایران بر مالکیت این جزایر ایرانی و جهاد تبیین ایرانی بودن این جزایر بپردازند؛ جهاد تبیین مطالبه همیشگی مقام معظم رهبری است.

وی تاکید کرد: همچنین لازم است ایرانیان خارج از کشور با استفاده از همه ظرفیت‌های تخصصی، نفوذ اجتماعی و توانایی علمی خود در کشورهای مختلف، به دفاع از تمامیت ارضی کشور بپردازند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: جوانان هم باید با به اشتراک گذاشتن اسناد تاریخی ما در فضای مجازی، موضوع تعلق تاریخی این جزایر به ایران را به یکی از محورهای مهم و اصلی در فضای مجازی تبدیل کنند.