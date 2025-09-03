  1. سیاست
  2. مجلس
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۱۵

بیانیه شورای همکاری خلیج فارس محکوم است؛ جزایر سه‌گانه ایرانی است

نماینده مردم شاهین‌دژ در مجلس ضمن محکومیت بیانیه پایانی شورای همکاری خلیج فارس، گفت: جزایر تا ابد ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسی ریشه در خاک ایران دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد میرزایی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۱۲ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود، گفت: بیانیه پایانی نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج همیشه فارس در کویت درباره جزایر سه گانه ایرانی، غیر سازنده و محکوم است.

نماینده مردم شاهین‌دژ در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: جزایر تا ابد ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسی ریشه در خاک ایران دارند.

میرزایی ادامه داد: باید وزارت خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات با برگزاری نمایشگاه‌هایی در پایتخت کشورهای منطقه‌ای و اروپایی، نسبت به آگاه سازی افکار عمومی جهانیان به حق مسلم و تاریخی ایران بر مالکیت این جزایر ایرانی و جهاد تبیین ایرانی بودن این جزایر بپردازند؛ جهاد تبیین مطالبه همیشگی مقام معظم رهبری است.

وی تاکید کرد: همچنین لازم است ایرانیان خارج از کشور با استفاده از همه ظرفیت‌های تخصصی، نفوذ اجتماعی و توانایی علمی خود در کشورهای مختلف، به دفاع از تمامیت ارضی کشور بپردازند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: جوانان هم باید با به اشتراک گذاشتن اسناد تاریخی ما در فضای مجازی، موضوع تعلق تاریخی این جزایر به ایران را به یکی از محورهای مهم و اصلی در فضای مجازی تبدیل کنند.

